Kabinet wil basisscholen binnenkort weer openen, Rutte: ‘onderzoek naar Britse variant is doorslaggevend’

Volgens minister van Financiën Wopke Hoekstra moet er ‘iets heel geks’ gebeuren willen de scholen niet opengaan op 8 februari. Premier Rutte tempert de verwachtingen en wijst erop dat voor hem het lopende onderzoek naar de Britse variant in Lansingerland doorslaggevend is: “We moeten even heel precies weten wat het nieuwe virus doet onder kinderen. Maar eerste tekenen zijn positief.”

Het kabinet lijkt niet van plan om de basisscholen en de kinderopvang “zomaar” open te willen gooien op 8 februari. Dat zou ook bijzonder onverstandig zijn, want het aantal besmettingen ligt gemiddeld nog steeds rond de 4.600 per dag en het onderzoek naar de Britse variant loopt dus nog.

Als de onderzoeksresultaten wijzen op een grote besmettelijkheid onder kinderen dan moet dit idee zo snel mogelijk weer van tafel. Dan laait het virus (de Britse variant in ieder geval) binnen de kortste keren weer op en kan dat niet worden gedempt, aangezien we veel te weinig vaccins hebben.

Maar als ze het zo kunnen inrichten dat kinderen wel weer naar school gaan en er tegelijkertijd voor kunnen zorgen dat de huishoudens mogelijke contactmomenten nog verder terug kunnen dringen, dan zou de eventuele schade beperkt kunnen blijven. Die kans schat ik alleen niet zo hoog in.

Het lijkt er weer heel erg op dat het kabinet wederom op de zaken vooruit loopt. Bij 4.600 dagelijkse besmettingen en nog geen resultaten van het onderzoek is het toch niets minder dan volstrekt voorbarig om nu al dit “goede” nieuws naar buiten te brengen? Waarom niet gewoon helemaal niets zeggen en rustig die resultaten af te wachten? Dan voorkom je tenminste dat je valse hoop creëert.

Hopelijk vinden ze een manier om het op een veilige manier klaar te spelen. Dat plan hadden ze echter ook gewoon eerst kunnen uitwerken en dán pas kunnen uitrollen. Nu krijgen we weer een week lang aan onzekerheid en onzinnige antwoorden van politici en adviseurs op vragen vanuit de media.

