Kabinet zwicht na kritiek van medici en Tweede Kamer: jongeren gaan toch voor ouderen bij ‘code zwart’

Mocht de situatie op de intensive care echt nijpend worden en er een acuut tekort aan IC-bedden ontstaan, een zogenaamd ‘code zwart’, dan gaan jongeren toch voor op ouderen. Het kabinet is gezwicht voor de kritiek van medici en de Tweede Kamer.

De regering dreigde met een spoedwet om leeftijd als selectiefactor te blokkeren, maar trok dit uiteindelijk weer in. Dat heeft minister Tamara van Ark (Medische Zorg, VVD) laten weten aan de Tweede Kamer.

Het is maar goed ook dat de regering hier is tegengehouden. Medische professionals en ethici hebben echt wel goed nagedacht over het draaiboek dat ze hebben opgesteld voor het geval dat de situatie echt uit de hand loopt.

Voor de oppositie was dit politiek gezien natuurlijk een schot voor open doel. De afwegingen waren al gemaakt en het enige wat de oppositie (en D66!) hoefde te doen was dit te steunen. Ze hoefden er zelf niet echt een morele afweging voor te maken en die te beargumenteren. Het kabinet daarentegen kwam nu over als een stel betweters die zonder expertise en puur en alleen op morele gronden een besluit wilden doordrukken. Een kleine overwinning voor de oppositie dus!

Maar met een beetje geluk komt het niet eens op een ‘code zwart’ aan. Het begint er al op te lijken dat de ziekenhuizen te maken krijgen met een daling in het dagelijkse aantal coronapatiënten. Er is niet echt sprake van een trend, maar wel van een trendbreuk. Voor het eerst sinds begin december zijn er in een week tijd minder mensen opgenomen.