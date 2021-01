Kansloos! SGP trapt orthodoxe verkiezingscampagne af: ‘Samenwerking met FVD is uitgesloten en porno moet VERBODEN worden!’

Op grond van zogenaamde ‘Bijbelse waarden’ pleit de SGP voor een totaalverbod op de productie, distributie en het bezit van porno. Een totaal onhaalbaar plan natuurlijk, maar het bekt wel lekker bij de christelijk-conservatieve achterban. Op een online partijcongres pleitte de partij ook voor een verbod op reclame voor sites die overspel zouden aanmoedigen.

De gifbeker bleek na deze bizarre plannen nog niet leeg voor de SGP’ers. Nee, ook een samenwerking met het Forum voor Democratie werd definitief uitgesloten op het partijcongres. Volgens de kersverse partijvoorzitter Dick van Meeuwen is een samenwerking met populistische partijen uitgesloten omdat het gewoonweg “niet mogelijk” zou zijn. Aangezien Van Meeuwen hier in meervoudige vorm spreekt lijkt het voor de hand te liggen dat de SGP dus ook niet samen zal werken met de PVV en mogelijk ook niet met JA21 en Code Oranje, mochten deze twee aspirant partijen zetels behalen.

Dat Forum voor Democratie nu is uitgesloten door de SGP is wel opvallend te noemen. Zowel binnen de achterban van de partij als onder enkele SGP-kamerleden valt het conservatieve gedachtengoed van Thierry Baudet juist goed in de smaak. Maar de SGP vaart liever haar eigen conservatieve koers om vervolgens waarschijnlijk niet verder te komen dan de oppositie.

Als de SGP het niet verder schopt dan de oppositie, kunnen ze zich in ieder geval volledig focussen op een pornoverbod, en conservatieve pornoliefhebbers weten nu dat ze de SGP in dat geval beter kunnen inruilen voor het FVD.

Gelukkig realiseert de partij van Kees van der Staaij zich wel dat een wettelijk verbod op het bezit van porno een totaal onhaalbaar plan is. Daarom beginnen ze voorzichtig en pleitten ze er voor om de leeftijdsgrens te verhogen van 16 naar 18 jaar omdat een pornoverslaving volgens de partij al begint in het puberbrein.