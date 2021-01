Kijk dan! Heel Nederland ligt in puin na nacht vol plunderingen en gerichte sloop: ‘Alles moet kapot!’

Gisteravond liep het weer helemaal uit de hand. Tuig van de richel terroriseerde de straten en winkels werden weer geplunderd. Dit tot grote woede van Kamerleden, burgemeesters en iedere Nederlander met gezond verstand. PVV-leider Geert Wilders is het helemaal zat. Rutte zou wat hem betreft het leger mogen inzetten. Beelden van de sloopacties schokten de natie, en gingen de hele wereld over.



In Rotterdam werden volop winkels geplunderd. Kansenparels zagen hun kans om enkele winkels in hun sloopzucht te molesteren. Zowel grote winkelketens als kleine boetiekjes moesten het ontzien. Ook moesten enkele auto’s het ontgelden. Voertuigen van doodnormale mensen die hier niks mee te maken hebben. Deze rellen verhouden zich simpelweg bijzonder slecht met het grondrecht om te demonstreren. Deze sloopacties worden gewoon uitgevoerd door tuig dat slechts uit is op geweld en sensatie.

Juwelier Juwelrybox aan de Groene Hilledijk in Rotterdam is geplunderd. Samir, de man van de eigenaresse, neemt de schade op. Er is voor zeker tienduizenden euro's aan sieraden en horloges meegenomen tijdens de avondklokrellen. pic.twitter.com/kBbpfNMQ0Q — Joey Bremer (@010fotograaf) January 25, 2021

Verrassend. Na de politiek komen de slaafjes van de media met hetzelfde bruggetje van Trump naar Wilders en Baudet. Zij krijgen alle schuld van de rellen… Krankzinnig! En maar afvragen waarom mensen een pesthekel krijgen aan de media… #rotterdam #avondklokrellen pic.twitter.com/fy5m5Pcioj — René Kemp⭐ (@rkemp59) January 26, 2021

FVD-Kamerlid Wybren van Haga heeft zich dan ook in niet mis te verstane bewoordingen uitgesproken tegen de rellen:

Walgelijk. Nederlandse ondernemers hebben het al ontzettend zwaar door de coronamaatregelen en dan worden ze ook nog eens geplunderd door groepen criminelen. Oppakken, aanpakken, veroordelen en keihard straffen dit tuig! #FVD #stemnederlandterug pic.twitter.com/qTLs9ox7GI — Wybren van Haga (@WybrenvanHaga) January 26, 2021

En ja, ook Geert Wilders is woest:

Nederland. Het – vaak allochtoon – tuig maakt ons land kapot. Ze hebben niets met Nederland. Ze delen onze waarden niet. Stop dit en grijp in @MinPres Rutte voordat dit geweld een halve burgeroorlog wordt. Stop het nu. Zet ons leger in. Nu. pic.twitter.com/ZFxmAI6cYb — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 25, 2021

In plaatsen als Urk en Zwolle waren het natuurlijk eerst en vooral blanke autochtone plunderaars die de boel aan het afbreken waren. In andere steden, zoals in Rotterdam, waren het daarentegen vooral allochtone hooligans. Aan de ene kant is het dus onzin om te beweren dat het allemaal allochtonen waren. Maar aan de andere kant: het is wel opvallend dat linkse politici werkelijk in alle toonaarden zwijgen over het feit dat het in de grote steden wel degelijk eerst en vooral kansenparels waren. Je vraagt je af waarom? Het is bijna alsof ze de rellen alleen maar willen gebruiken om rechts het zwijgen op te leggen, he?

Ondertussen lijken de rellers het ook heel ‘normaal’ te vinden om journalisten te belagen. Of het nu gaat om persfotografen of journalisten, zij worden vaak met even grote agressie bejegend door deze doorgesnoven gekken. Ook ambulancebroeders moeten met speciale beschermende kleding over straat omdat deze volidioten in staat zijn om dit personeel aan te vallen. Wat een treurnis.

In Haarlem wordt momenteel gereld. Er worden stenen gegooid. Ik heb er een van dichtbij tegen m'n hoofd gekregen. De ME wordt ook bekogeld. Er wordt luid vuurwerk afgestoken. https://t.co/pQxivpEWFK pic.twitter.com/jRIHMj0HBe — Laurens Bosch (@BoschLaurens) January 25, 2021

"Mijn maag draait om als ik deze beelden zie. Alles wat kapot kon, moest kapot. Ik ben tot in mijn ziel getergd. Het gaat hier om Nederland, wat in de top 4 staat van meest welvarende landen." Dat zegt burgemeester @JJorritsma040 over de rellen in Eindhoven. #jinek pic.twitter.com/ZVz4ziTyTu — Jinek (@Jinek_RTL) January 25, 2021

Toen we steekwerende vesten op de ambulance kregen, had ik nooit bedacht dat ik die ooit aan zou doen. Nu voelen mijn collega’s zich zo onveilig, dat ze aangaan. Echt niet oké dit! #dmvda #rellen #rotterdam #veiligheid Doe voorzichtig lieve collega’s! https://t.co/nCZPm5yZ4x — Rutger (@Rutger_76) January 25, 2021

Al drie nachten op een rij is het raak. De politie en de ME proberen met man en macht het land onder controle te houden maar vooralsnog met weinig resultaat.

Nederland in verval: plunderingen zoals we die zagen in de Verenigde Staten.

Ondertussen in #DenBosch. De Jumbo in de Visstraat wordt geplunderd. pic.twitter.com/Hj7SZNKTqg — Bosschenaartje (@bosschenaortje) January 25, 2021

ondernemer slikt even. zijn carnavalswinkel in den bosch is geplunderd: duizenden euro’s schade. ‘dit kan ik er niet bij hebben nu. heeft niets meer met corona te maken’ pic.twitter.com/jZIvVlP7mU — niels kalkman (@nielskalkman) January 25, 2021

Winkels worden geplunderd op de Groene Hilledijk https://t.co/AhQN9dsWdL pic.twitter.com/Tvw7eAlEKn — Rijnmond (@RTV_Rijnmond) January 25, 2021

Het moge duidelijk zijn: de politie moet in staat gesteld worden hier hard tegen op te treden. Dit soort wangedrag kan en mag niet geaccepteerd worden! Het oneens zijn met de avondklok, soit. Vreedzaam demonstreren? Ook dat is helemaal prima want het is legaal. Maar als hooligans tekeer gaan en winkels plunderen? Nooit!