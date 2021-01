Kijk dan! Linkse Antifa-terroristen slaan kantoor Democratische Partij AAN GORT: “F*ck Biden!”

De afgelopen weken hebben we eerst en vooral heel veel gehoord over “geweld” van hoegenaamd “rechtse” clubs. Dit natuurlijk in verband met de belachelijke ‘aanval’ van een stel gestoorde gekken op Capitol Hill eerder deze maand. Maar we moeten niet vergeten dat het overgrote deel van het politieke geweld van extreemlinks komt. Met name van Antifa.

Seattle: #Antifa continue their march through the streets. A camera from a helicopter captures some of them trying to break inside a building. pic.twitter.com/33uvil7aPR — Andy Ngô (@MrAndyNgo) January 21, 2021

In het Amerikaanse Portland blijft Antifa doorgaan met rellen. Dit zijn beelden van het hoofdkantoor van de Democratische Partij in Oregon. Dat kantoor is helemaal kort en klein geslagen door de extreemlinkse terrroristen:

Portland: Watch shocking footage of #antifa smashing up the Democratic Party of Oregon headquarters. They bring weapons while their comrades use umbrellas to block surveillance video. Video by @Julio_Rosas11. #PortlandRiots pic.twitter.com/KdNNRgIEV0 — Andy Ngô (@MrAndyNgo) January 20, 2021

Portland: #Antifa are destroying the Democratic Party of Oregon headquarters in broad daylight. #PortlandRiots pic.twitter.com/lsI2fNbE7p — Andy Ngô (@MrAndyNgo) January 20, 2021

Maar het was toch allemaal Trumps schuld? Als hij vertrok zou het geweld (van radicaal rechts én links) toch ophouden? Hoe kan dit dan verklaard worden? Want, je gelooft het nauwelijks, als je goed kijkt naar de teksten die ze achterlaten zie je onder meer “F*ck Biden” op het raam geschreven staan.

Dat is wel héél gek, zeg. Ze hielden toch zo van die man en zijn partij? Als Trump, dat werd ons bezworen, vertrok zou de rust eindelijk wederkeren.

Natuurlijk is de verklaring best simpel: Antifa is een extreemlinkse terroristische organisatie. Die radicale gekken houden pas op met rellen en gebouwen afbreken als ze helemaal hun zin hebben. En dat houdt in dat ze Amerika willen transformeren in een soort tweede Sovjet-Unie, in een land waar individueel bezit niet bestaat, de staat almachtig is en iedereen even straatarm.

En zie! Ze waren nog niet klaar. Want Antifa ging ook naar ICE-kantoren (van de immigratiedienst) ‘in het hele land” om dáár te rellen en zoveel mogelijk te slopen:

Portland: Antifa came to riot at the local @ICEgov facility in coordinated attacks across the country. Federal police were prepared to protect the government property. Video by @Julio_Rosas11: pic.twitter.com/FQEslRahwN — Andy Ngô (@MrAndyNgo) January 21, 2021

En, oh ja, tijdens hun marsen probeerden ze ook andersoortige gebouwen binnen te komen én ze molesteerden ook meteen maar wat auto’s. Omdat het kon.

Portland: An occupied car is flipped on its side in northeast Portland: pic.twitter.com/loZUJ81lfF — Andy Ngô (@MrAndyNgo) January 21, 2021

Zelfs Amerikaanse vlaggen moesten eraan geloven:

Seattle: #Antifa have shut down traffic on a road and are setting US flags on fire. pic.twitter.com/IObO1mcbXZ — Andy Ngô (@MrAndyNgo) January 21, 2021

En weet je wat nou zo gek is? Hier hoor je de linkse media helemaal nooit over. Je gaat bijna denken dat extreemlinks geweld ze geen bal interesseert. Maar dat zal niet. Toch?

