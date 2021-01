Kijk! Geert Wilders maakt brandhout van alles verpestende coronaminister Hugo de Jonge: ‘Opstappen!’

PVV-leider Geert Wilders heeft zojuist in de Tweede Kamer het vertrouwen opgezegd in minister De Jonge. De hele ochtend valt de oppositie het kabinet hard aan om het gekozen vaccinatiebeleid. Voor Wilders is het duidelijk wie of wat het probleem is: coronaminister Hugo de Jonge zelf!



De Tweede Kamer is vandaag teruggekomen van het Kerstreces en direct begint het vuurwerk. De oppositie ruikt bloed. Zeer begrijpelijk ook, want het vaccinatiebeleid van het kabinet is rampzalig. Er zijn kostbare weken verspeeld en de oppositie vindt dat dit onacceptabel is. Vooral Wilders is extra kritisch op coronaminister De Jonge:

“U bent niet de juiste man op de juiste plek. Wij zeggen het vertrouwen in u op.”

De oppositiepartijen hebben hartstikke gelijk in deze kwestie: het is werkelijk waar onbegrijpelijk dat heel Europa al aan het prikken is, maar dat Nederland nog steeds niet begonnen is. Het valt ook niet uit te leggen waarom Nederland pas weken later begint met prikken. Alle smoesjes die wij keer op keer moeten aanhoren worden inmiddels ook niet meer geloofd. De bestuurlijke verantwoordelijken hebben gewoon grove fouten gemaakt in de planning.

De meeste oppositiepartijen richten de pijlen op het gehele kabinet, maar Wilders heeft het gemunt op Hugo de Jonge. Wilders is namelijk van mening dat uiteindelijk De Jonge de verantwoordelijkheid draagt voor het gekozen beleid. Aangezien dit beleid waardeloos is dient De Jonge dan ook zijn functie neer te leggen en plaats te maken voor iemand die wél competent is. Wilders maakte De Jonge dan ook met de grond gelijk in dit debat. Bindende tip: popcorn pakken en deze video van begin tot einde kijken!