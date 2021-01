Kijkt vaccinblunderaar De Jonge mee? ‘20% van bevolking Israël is ingeënt’

Waar we in Nederland afgelopen woensdag dan eindelijk zijn begonnen met vaccineren zijn ze in Israël al enkele stappen verder. Maar liefst een vijfde van de bevolking is al ingeënt, waarmee het overduidelijk is dat Israël haar bevolking het snelst weet te vaccineren. Kan ons kabinet niet wat van hun tactieken overnemen?

Israël is met afstand het meeste effectieve land qua vaccineren op dit moment. Dit komt voornamelijk door het goede zorgstelsel van het land, maar wat de aanpak ook zo effectief maakt is dat het leger massaal inspringt. Het leger helpt mee met het opnieuw verpakken van de vaccindoses waarna ze ook meehelpen met de verspreiding ervan. Misschien een goed idee om dit ook in Nederland zo te gaan regelen?

Uit de aanpak van de Israëliërs kunnen we lessen trekken. Zo kocht de overheid al in een zeer vroeg stadia veel vaccins en wordt het vaccinatieplan als een militaire operatie gezien. Een groot verschil met de Nederlandse aanpak, want qua efficiëntie blinken we niet uit op dit moment.

Met de berichtgeving dat het mogelijk zou kunnen dat niet iedereen dit jaar al gevaccineerd is straalt weinig vertrouwen uit. Van een land als Nederland zou je mogen verwachten dat wij dit soort dingen vele malen sneller kunnen. Maar de verstikkende bureaucratie lijkt ons de nekslag te worden in deze crisisbestrijding.