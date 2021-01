Hoera, het correctieve referendum komt eraan! Eerste Kamer stemt met krappe meerderheid in

Een krappe meerderheid in de Eerste Kamer heeft ingestemd met een correctief referendum. De initiatiefwet van de SP kon op 39 van de 75 stemmen rekenen. Een kleine overwinning voor de democratie, want omdat het om een grondwetswijzing gaat, moeten beide Kamers er na de verkiezingen opnieuw over stemmen en dan zal een tweederde meerderheid nodig zijn.

SP-Kamerlid Ronald van Raak heeft het voor elkaar gekregen dat zijn wetsvoorstel over het invoeren van een correctief, bindend referendum door een meerderheid in de Eerste Kamer werd aangenomen. In de senaat stemden JA21, FVD, D66, PVV, SP, CU, PvdD, de Groep Otten, 50Plus en één GroenLinks-Kamerlid voor. In totaal zijn dat 39 van de 75 zetels, één zetel meer dan benodigd was voor een meerderheid.

VVD, CDA, PvdA, SGP en het overgrote deel van GroenLinks stemden tegen. Met name GroenLinks en PvdA hadden namelijk liever een lagere uitkomstdrempel gehad. In het onderstaande filmpje legt Ronald van Raak uit hoe het correctief referendum eruit komt te zien:

Komt er een bindend correctief referendum? Als het aan @SPnl-Kamerlid Ronald van Raak ligt wel. "Als er nu geen referendum komt, dan komt er voorlopig nooit meer een referendum", zegt Van Raak in @denieuwsbv. pic.twitter.com/n91VXko8te — NPO Radio 1 (@NPORadio1) January 26, 2021

Volgens de SP’er komt het erop neer dat het correctief referendum alleen echt correctief (dus bindend) is als er een hoge opkomst is. Wanneer dit niet het geval is, kan dit voor het kabinet en de Tweede Kamer als een raadgevend referendum worden beschouwd. Hij is er niet helemaal tevreden over, maar het is wel beter dan niets.

Na de Tweede Kamerverkiezingen moet er dus opnieuw over worden gestemd. Wilt u liever helemáál geen referendum, stem dan vooral op VVD, CDA, PvdA, SGP of GroenLinks. Dat die partijen zo klein mogelijk worden is noodzakelijk om het referendum mogelijk te maken, want het voorstel heeft dan een tweederde meerderheid nodig: vijftig zetels in de Eerste Kamer, honderd in de Tweede.

Heeft u liever wél een referendum, ondanks de hoge opkomstdrempel, kiest u dan een andere partij. Nou ja, behalve D66 dan. Want die draaien het vast wéér de nek om.

Als het correctief referendum er eenmaal is (fingers crossed!), dan is het wel een stuk makkelijker om de opkomstdrempel op termijn omlaag te brengen. En zo hebben we in Nederland tenminste de kans om onze democratie weer een stukje democratischer te maken. Het woord is nu aan ú!

