Klimaatdrammer Rob Jetten nog altijd intens blij met Rutte III: ‘De groene revolutie is begonnen!’

D66-fractievoorzitter Rob ‘Robot’ Jetten kijkt tevreden terug op Rutte III. Zeker niet alle klimaatdoelen zijn behaald maar met de deelname van D66 aan dit kabinet is de groene revolutie begonnen. Het liefst had Jetten gezien dat er nog meer windmolens werden gebouwd. Jetten kijkt optimistisch naar de toekomst: “deze periode was een kantelpunt.”

De gehele Nederlandse klimaatscene is niet te spreken over het klimaatbeleid van Rutte III, maar de klimaatdrammers van D66 zien juist veel progressie. Zo stelt Jetten dat D66 juist stappen heeft gemaakt door niet zoals GroenLinks aan de zijlijn te blijven staan.

D66 heeft het kabinet een ruk naar links kunnen geven op het klimaatdossier. De VVD heeft veel klimaatwetgeving ingevoerd die vooraf ondenkbaar was. Ook al zijn niet alle doelen bereikt, meedoen aan het kabinet was een belangrijke stap om de ‘groene revolutie’ in gang te zetten:

“We hebben als D66 toch een gok genomen om met CDA en VVD een regeerakkoord over klimaat te sluiten. Je kan natuurlijk zoals GroenLinks aan de zijlijn blijven staan en je gelijk halen. Ik heb uren met Dijkhoff en Buma in zaaltjes gezeten om een halvering van de CO2-uitstoot voor elkaar te krijgen.”

Maar alles wat D66 aanraakt mislukt. Alle CO2-reductiedoelstellingen gaan niet gehaald worden, de 25% CO2 vermindering die als doel voor dit jaar stond is niet gehaald. Wel kan de partij pronken met afschrikwekkende, en niet rendabele, windmolenparken.

Rob Jetten en D66 proberen zich keer op keer als groene klimaatrebellen te profileren maar worden door de echte Groene Khmer niet al te serieus genomen. Dit is dan ook goed te zien in de peilingen; de partij staat op zeer fors verlies.

Dankzij D66 bouwen we Nederland vol met windmolens, maar de reductie van CO2 komt maar niet op gang. Maar een partij tróts dat afzwaaiend partijleider Rob Jetten toch is. Mán!