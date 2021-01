Klungelminister De Jonge belooft: binnen maand zijn alle vaccin-achterstanden ingehaald! En nu écht!

Er is bijzonder veel kritiek op het falende vaccinatiebeleid van Hugo de Jonge. De achterstanden zijn enorm. In vergelijking met de rest van Europa gaat het in Nederland allemaal tergend langzaam. Maar er is goed nieuws: de faalminister van het CDA belooft namelijk dat de achterstanden binnen een maand worden weggewerkt. Maar nu écht!

Hugo de Jonge kan werkelijk helemaal niets. Het is een godswonder dat de man zich ’s morgens kan aankleden. Aan de andere kant, wie kan zeggen hoe hij dat doet? Misschien doet zijn vrouw het wel voor hem. Het zou mij in ieder geval niet verbazen, zeker niet wat betreft het strikken van de veters in die clownschoenen van hem.

Zoals bekend hebben we in Nederland te kampen met flinke vaccinatieachterstanden. De Jonge is daar als zorgminister natuurlijk verantwoordelijk voor. Dat het zo’n puinhoop is komt, ik herhaal het nog maar een keer, doordat hij werkelijk niets kan. Niks. Noppes. Nada.

Het is zo erg aan het worden met die vaccinatieclusterfok dat zelfs coalitiepartijen hun buik vol hebben van faalhaas Hugo. Zo zou een minister gezegd hebben: “Dit is niet best, Hugo.” Zo, zo. Knalharde kritiek, natuurlijk. Dat hakt er flink in.

Maar wacht, er is goed nieuws! Tegen het Algemeen Dagblad zegt De Jonge namelijk dat die achterstanden de komende weken keihard weggewerkt gaan worden. Echt hoor! Maak je géén zorgen. Hugo regelt het:

“In de komende twee à drie weken gaan we meer wegprikken dan er binnenkomt. Dat betekent dat we met een paar weken bij zijn, we trekken ons been écht bij,” aldus De Jonge. “In de achtste week (eind februari, red.), weten we nu al gezien de planning, zal de voorraad zo klein zijn dat je ternauwernood kunt prikken wat er de week daarna in de agenda staat.”

Hoor ik daar iemand in de straat nu “We geloven er niets meer van Hugo!” roepen? Dat zou zomaar kunnen!

