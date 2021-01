Kwaadaardig links Kick Out Zwarte Piet legt volgende traditie alvast op het hakblok: carnaval

Wie nog in de naïeve waan leefde dat actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) na het om zeep helpen van Zwarte Piet wel zou stoppen, komt bedrogen uit. KOZP richt zijn pijlen al op de volgende Nederlandse traditie: carnaval. Kostuums van indianen, Chinezen en kannibalen zijn namelijk ‘racistisch en kwetsend‘. Here we go again…!

Tijdens carnaval komen altijd de meest vreemde kostuums voorbij, en altijd met een lollige insteek. Dat gaat al decennialang goed omdat carnavalsvierders overal wel de lol van inzien. Iemand die zich gekwetst voelt tijdens carnaval komt daar in ieder geval niet om carnaval te vieren (of diegene heeft nog niet genoeg bier gehad).

Randstedelijke zuurpruimpjes zoals de leden van KOZP doen echter totaal geen moeite om de carnavalstraditie ook maar een beetje te begrijpen. Dat was nooit een probleem, want ‘dan vier je het toch niet?’ werd er dan gezegd. Maar in 2021 is alles anders. KOZP moet en zal alles wat ook maar enigszins zou kúnnen lijken op racisme uitstampen en tot nul reduceren.

Discussie is niet mogelijk: zij vinden toch al dat ze gelijk hebben. En daarbij zullen ze ook worden gesteund door de rest van deugend Nederland. De argumenten kan ik zo al wel uit de mouw schudden: ‘Je kunt ook gewoon niet-racistisch verkleed gaan’; ‘Carnaval moet een feest voor iedereen zijn’ en; ‘Ja nou, als mensen er toch last van hebben???’

Carnaval vierend Limburg, Brabant en Twente (Oldenzaal dus) zullen hier een front tegen moeten vormen. Ik weet het: carnaval hoort niet in het politieke domein. Maar daar hebben de jankballen van KOZP zojuist wel voor gezorgd. Zorg dat cafés en organisaties zich niet onder druk laten zetten door die lui en steun ze daarin waar dat kan. Cafés, locaties en organisaties die wel gehoor geven aan hun geklaag moet je maar links laten liggen. Dan draaien ze vanzelf wel weer bij.

En werk ondertussen maar aan een mooi kostuum van een KOZP’er die Zwarte Piet opvreet. Of ga gewoon als corona-Chinees met een vleermuis op de schouder. Laat die linkse afschafactivisten lekker gaarkoken in hun eigen sop!