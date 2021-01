Links afgeslagen VVD: “Vuurwerkverbod laat potentie zien, jaarwisseling zonder vuurwerk is beter voor milieu, dieren en veiligheid”

De VVD laat bij monde van het Amsterdamse raadslid Daan Wijnants weten dat zijn partij een permanent vuurwerkverbod wel ziet zitten. De relatief rustige Oudejaarsnacht in Amsterdam en de rest van Nederland laat volgens de VVD’er “potentie” zien. Ook is hij van mening dat een definitief verbod beter is voor het milieu, de dieren en de veiligheid op straat.

VVD’er Daan Wijnants zegt tegenover AT5: “Het laat zien wat voor potentieel je kan bereiken met een vuurwerkverbod. […] Nu hadden we natuurlijk een soort half vuurwerkverbod. Omdat mensen nog wat hadden liggen of het illegaal hadden gekocht. Dat is natuurlijk ook niet goed. Maar als we de jaarwisseling daadwerkelijk zonder vuurwerk vieren, dan is het veel beter voor het milieu, voor de dieren en voor de veiligheid op straat.”

Het is in ieder geval fijn om te weten hoe de VVD er nu instaat. In het verleden deden Rutte en zijn partij meermaals valse beloften, waardoor mensen op het verkeerde been werden gezet. Nu laten de ‘liberale volkspartij’ eindelijk haar masker afvallen door heel duidelijk te stellen dat ze de komende tijd een linkse koers zullen varen. Een fusie met D66 en GroenLinks lijkt dan ook -theoretisch gezien- voor de hand te liggen, maar daar zullen we eventueel pas na de verkiezingen iets over horen. Want allereerst moeten alle heren en dames hun eigen baantje zien veilig te stellen.

In het verleden had de VVD overigens helemaal niet zoveel op met verboden, maar onder leiding van Mark Rutte is de partij de afgelopen jaren een steeds linksere koers gaan varen. Onlangs presenteerde de VVD nog hun meest linkse verkiezingsprogramma sinds de oprichting van de partij in 1948. Rutte flirtte zelfs met GroenLinks-leider Jesse Klaver door aan te geven dat hij best met Klaver in een volgende coalitie zou willen zitten.