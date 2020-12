De VVD slaat definitief links af! ‘Mark Rutte zou het best met Jesse Klaver kunnen doen in een nieuwe coalitie’

Premier en VVD-leider Mark Rutte weigert om GroenLinks uit te sluiten bij de coalitieonderhandelingen na de verkiezingen in maart 2021. Een deel van VVD-leden had daar wel om gevraagd, omdat GroenLinks slechte sier maakt met de zeer omstreden Kauthar Bouchallikht, die op een hoge plaats op de lijst van de partij staat.

Dat de VVD gigantisch links is afgeslagen wisten we al. Daarom zag het CDA ook opeens een gat in de markt om hun (linksige) lijsttrekker Hugo de Jonge af te serveren en te kiezen voor een meer rechts-conservatieve koers met de populaire poppetjes Wopke Hoekstra en Pieter Omtzigt als dynamisch duo aan het roer.

Maar blijkbaar heeft deze politieke koerswijziging van het CDA weinig indruk gemaakt op Mark Rutte en zijn VVD. Sterker nog, juist vandaag maakt Rutte duidelijk kenbaar dat hij best met Jesse Klaver in een coalitiebootje zou willen varen. Volgens de VVD moeten we GroenLinks en haar Jesse Klaver en de zeer omstreden Kauthar Bouchallikht niet uitsluiten, maar moeten we juist samenwerken: “We zitten midden in de coronacrisis. Het is onze taak om samen te werken. […] Samenwerken hebben we de afgelopen jaren steeds gedaan.”

Dit klinkt als een behoorlijk links-compromis van onze premier, die de afgelopen tijd met zijn partij dus steeds verder naar links is opgeschoven. Tot ongenoegen van zijn eigen achterban. Tijdens een (online) algemene ledenvergadering werd er vandaag namelijk gestemd over een motie van elf VVD-leden die Rutte en zijn partij opriepen om GroenLinks bij voorbaat uit te sluiten vanwege het extremisme-schandaal rondom Bouchallikht.

“Er is zóveel omstreden aan deze mevrouw”, klaagde VVD-lid Monique Vos over de nummer 9 op de GroenLinks-kandidatenlijst, Kauthar Bouchallikht. Het groepje activistische VVD-leden willen dan ook dat Bouchallikht van de verkiezingslijst van GroenLinks zal worden geschrapt, zo niet: uitsluiting van enige samenwerking met de partij van Klaver.

Echter wil Rutte daar dus niet aan toegeven en gaat hij nog liever dineren met Klaver en Bouchallikht dan dat hij luistert naar zijn eigen leden, kiezers en achterban. De VVD is definitief linksaf afgeslagen en het enige goede nieuws voor de kiezer is dan ook: het is nu duidelijk hoe de partij er in staat.

Wil je links? Stem VVD, en geloof dan ook vooral hun harde oneliners niet meer, waar ze telkens mee strooien tijdens de verkiezingen.