‘Links-inclusieve’ elite (ANTIFA!) wil ‘verbinden’ en gaat dus demonstreren TEGEN de Partij voor de VRIJHEID!

Het is weer ‘feest’ vandaag, want de Antifa trekt weer door de meest inclusieve hoofdstad ter wereld! Op precies dit tijdstip (15.00 uur) is er in Amsterdam een protest begonnen tegen het fascisme, of om in links-inclusieve termen te spreken: Een gezamenlijk protest van GroenLinks, SP, PvdA, D66 en Antifa tegen de Partij voor de Vrijheid van Geert Wilders. Zucht.

Eigenlijk zou het Grote Antifascisme Protest plaatsvinden op het Amsterdamse Museumplein, maar na het uit de hand gelopen Black Lives Matter-protest lijkt zelfs Femke Halsema een klein beetje tot inzicht te zijn gekomen en heeft ze het protest verplaatst naar het Westerpark. Er mogen dan ook maar maximaal vijfhonderd demonstranten aanwezig zijn, maar gezien het druilerige weer is het nog afwachten of ze die 500 überhaupt gaan halen.

Dus GroenLinks, de SP, de PvdA en D66 gaan demonstreren tegen de PVV. Wat een armoede. Vier partijen die allemaal op fors verlies staan in de peilingen. Samen tegen de enige echte volkspartij die op winst staat. Bijna zielig. https://t.co/84AWcWwn51 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 10, 2021

Zelf denkt de organisatie van het protest dat er minimaal 200 mensen op af zullen komen. Waarom ze overigens opeens een demonstratie tegen fascisme hebben gepland is en blijft een raadsel, want echt aanleiding daarvoor is er momenteel niet in Nederland. Of zal het dan echt te maken hebben met de PVV die onlangs een snoeihard (en op sommige punten juist zelfs Antifa-linksig) partijprogramma heeft gepresenteerd?

Links wordt elke dag intoleranter en agressiever. Elke dag harder geschreeuw om censuur en uitsluiting. Vandaag: demonstratie van @groenlinks, @SPnl, @PvdA en @D66. Tegen de PVV. Want dat zijn fascisten. Als je mensen brandmerkt als fascisten. Wat is dan je volgende stap? pic.twitter.com/O4QzfhefJP — Politicus van het jaar 2020 (@Martinbosma_pvv) January 10, 2021