Linkse drammer Sunny Bergman vindt Veronica Insider cancellen geen censuur: ‘Derksen kan toch naar Twitter?!’

Sunny Bergman, bekend om haar verschrikkelijk linkse VPRO-documentaires, vindt het cancelen van Veronica Inside geen censuur. Want Johan Derksen kan alsnog zijn “haatdragende” mening spuien op Twitter, aldus de tv-maakster. Dus persbreidel? Natuurlijk niet! Het is nooit censuur als het gaat om een rechts persoon, toch?



Sunny Bergman heeft vaak genoeg adverteerders van het televisieprogramma opgebeld om ze de les te lezen. Want hoe durven ze in zee te gaan met zo’n haatdragend programma. Als het aan Bergman lag zou ze zo het programma van de televisie halen. Of dit censuur is? Nee joh, want Derksen kan altijd uitwijken naar andere platforms. Volgens mij snapt Bergman niet helemaal wat censuur inhoudt:

“Er wordt vaak gezegd dat als je voor een boycot bent, je voor censuur bent, maar dat is geenszins het geval. Johan Derksen kan nog steeds – weliswaar binnen de grenzen van de wet – alles zeggen wat hij wil, ook als zijn programma stopt. Maar dan op andere kanalen, zoals Twitter.”

Kunnen we dan ook oproepen tot een boycot van de documentaires van Bergman die van ons belastinggeld verschijnen op de publieke omroep? Ze kan immers alles zeggen wat ze wil op Twitter. Lijkt me geen slecht idee!

Bergman meent echt de moral high ground te hebben dat ze dit soort onzin kan roepen. Want als iemand dit tegen haar zou zeggen dan zou ze moord en brand schreeuwen. Dit is dan ook altijd het probleem met die sektarische lieden van woke-links: spreek je ze aan op hun hypocrisie en totaal scheve meningen dan krijg je de volle laag terug. Want als boze blanke man (zoals, ik noem maar wat, Johan Derksen) heb je een mening die er niet toe doet, en moet je weggezuiverd worden uit het publieke debat.

Dus sletvrees? Eerder enge-rechtse-meningenvrees!