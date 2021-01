Linkse geldinstituten IMF en Wereldbank nu óók klimaatridders: ‘Groen economisch herstel van corona!’

Tijdens de online klimaattop van gisteren werd het al snel duidelijk: om economisch te herstellen van de coronapandemie zal ‘klimaatactie’ nodig zijn. Het IMF en de Wereldbank, gesteund door de klimaatridders bij de EU, zien een mooie kans op verduurzaming tijdens het proces naar economisch herstel.

Eerder al werd bekend gemaakt dat het ‘Covid-19-herstelplan‘ een prioriteit moet maken van het bestrijden van klimaatverandering, wat inhoudt dat de wederopbouw van onze economie gepaard gaat met flinke investeringen in duurzame energie. Ook het IMF en de Wereldbank hebben gisteren op de zogenaamde online klimaattop kenbaar gemaakt dat zij deze strategie wel zien zitten:

“En we zien klimaatactie als een mogelijkheid voor economisch herstel, vooral na de coronapandemie.”

Veel sprekers tijdens de top legden een link tussen klimaatverandering en de pandemie.

Proberen deze politici en bankiers nu écht hun duurzame agenda te verkopen via de coronapandemie? Helaas wel. De Secretaris-Generaal van de VN ziet een duidelijke link tussen de pandemie en de klimaatverstoring:

“De covid-19-pandemie heeft ons eraan herinnerd dat we het ons niet kunnen veroorloven om bekende risico’s te negeren. Klimaatverstoring is een risico waarvan we ons terdege bewust zijn. De wetenschap is nog nooit zo duidelijk geweest.”

Nu blijft het de vraag hoe ze deze waanideeën in de praktijk willen brengen. Waar gaan ze die honderden miljarden euro’s in steken? Veel landen hebben simpelweg nog nauwelijks geschikte infrastructuur voor duurzame energie. Het is niet reëel om die landen tegelijkertijd te laten te verduurzamen en de economie te laten herpakken na de coronapandemie. Een en/en-scenario is gewoon wensdenken.

Veel landen zullen al blij zijn als ze binnen enkele jaren weer economisch hersteld zijn van corona, laat staan dat ze dan ook nog eens in staat zijn geweest om deze megalomane projecten te bekostigen. Maar ja, kom met zoveel realisme maar eens aanzetten op een klimaattop, waar ongebreideld (en peperduur) wensdenken de klok slaat. En wat maakt het ook uit? Die brave belastingbetalers betalen de rekening van al die utopische wensdromen tóch wel!