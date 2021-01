Linkse krant eist totaalverbod voor Geert Wilders: ‘Verbied de PVV’

Als je dacht dat de demonisering van de PVV en Geert Wilders niet erger kón worden is er slecht nieuws: ja, dat kan wel. Linkse krant Trouw heeft namelijk een redactioneel hoofdcommentaar gepubliceerd waarin gesteld wordt dat de PVV de Grondwet schend. Daarom moet de partij verboden worden.

Jawel, dat lees je goed. De zogenaamde verzetskrant van weleer wil dat een partij — die op democratische wijze in het parlement is gekozen, die volksvertegenwoordigers heeft op gemeentelijk en provinciaal niveau en zelfs in het Europees Parlement — bij wet opgeheven wordt. Wilders en de zijnen mogen niet langer deel uitmaken van de Nederlandse politiek. Weg ermee!

Racisme en discriminatie mogen, stelt Trouw, “nooit normaal worden.” Daar kun je het natuurlijk alleen maar mee eens zijn. Maar vervolgens draait de krant helemaal door. Want, stelt de hoofdredactie, er is artikel 1 van de Grondwet: ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’ Dat is een duidelijke grens. Maar het verkiezingsprogramma van de PVV gaat, aldus Trouw, “dat er fors overheen voor mensen met een islamitische achtergrond.”

“Dat deze openlijke poging tot discriminatie en ongelijke behandeling van mensen nauwelijks ophef veroorzaakt, is bedenkelijk en kennelijk een soort nieuw normaal. Maar dat mag het nooit zijn,” aldus Trouw. “Dat CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra een muizengaatje open laat richting de PVV, is een gotspe, net zoals de vraag in het algemeen of er samengewerkt kan worden met een partij als de PVV. Veel eerder zou de vraag opgeworpen kunnen worden of de PVV in het licht van artikel 1 niet verboden moet worden. Dat is mogelijk, het initiatief kan genomen worden door het Openbaar Ministerie. Er zijn eerder partijen verboden, zoals een illustere voorganger, CP’86, die in 1998 werd verboden wegens aanzetting tot vreemdelingenhaat.”

Dat verkiezingsprogramma van de PVV is absoluut niet de mijne. De manier waarop de partij zegt te willen “de-islamiseren” is ronduit kwalijk. Ik wil daar in de verste verte niets mee te maken hebben. Maar in ons systeem heeft zo’n partij wel het recht te bestaan. Dat wordt bevestigd doordat de PVV landelijk de tweede partij is. Zo’n club kun je niet zomaar even verbieden — en als het wel kon zou het nog steeds totaal onacceptabel zijn.

Telegraaf-journalist Wierd Duk vindt deze oproep van Trouw volstrekt belachelijk.

Als je roept om het verbieden van een politieke partij als de PVV demoniseer je ook het electoraat ervan. En je maakt die burgers ‘buitenparlementair’. Buitengewoon onverstandig en overigens ook ondemocratisch. — Wierd Duk (@wierdduk) January 30, 2021

