LOL! CDA-leden keren zich tegen autoritaire opportunist Sybrand Buma: ‘Tegen vuurwerkverbod!’

De afgelopen weken werd er door linkse autocraten hardop gezegd dat het vuurwerkverbod van de meest recente Oud en Nieuw eigenlijk voor altijd zou moeten gelden. Ze wilden immers al heel lang af van dat soort feesten. Blij en opgetogen het nieuwe jaar in? Dat kan zomaar niet! Oprotten met dat gefeestvier van jullie, plebs!

Het leek erop dat de ene na de andere partij daarmee akkoord zou gaan. Ze zagen het al zitten allemaal. Vuurwerk helemaal verbieden, voor eens en altijd. Wat nou feest? Wat nou geknal? Wat nou tradities? Weg ermee. En dat allemaal onder het mom van coronabestrijding natuurlijk.

Maar wacht! Opeens komt het CDA met een heel verrassende houding:

Het CDA blijft tegen een algeheel vuurwerkverbod. De leden stemden vanochtend tegen een voorstel om de verkoop van consumentenverkoop te verbieden.

Dat gebeurde tijdens het (digitale) ledencongres van de partij. Het congres vond gisteren plaats maar de uitslag van de stemrondes werd vandaag bekend gemaakt En ja, het is opvallend dat de leden hiervoor kiezen omdat ‘prominenten’ als Sybrand Buma en Hubert Bruls zich juist hard hadden gemaakt voor een vuurwerkverbod. Die laatste had het zelfs over de noodzaak om “nu door te pakken.” Want ao kon, zei hij, elke toekomstige jaarwisseling rustiger verlopen dan in het verleden.

Ja, ja, die autoriteiten doen werkelijk alles voor rúst in de tent he? Wat nou vrijheid, ze willen rúst!

Hoe dan ook, het voorstel om het vuurwerkverbod te steunen werd ingediend door CDA Gelderland. 606 leden stemden voor… maar 631 stemden tegen. Het was dus ongelooflijk nipt. Bijna 50 procent van de CDA-achterban is, net als Buma en Bruls, voor het afpakken van onze vrijheid. Maar goddank zijn er toch nog nét meer dan 50 procent die daar ánders over denken; die wel iets hebbe met begrippen als ‘vrijheden’ en ‘tradities.’

Nou, nou, zo hebben we vandaag dus zowaar iets positiefs te melden, en dat ook nog door het CDA. Schokkend!