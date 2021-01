Mediakartelbaas Shula Rijxman wil de NPO-“achterdeur” sluiten voor onwelgevallige geluiden: ‘Overweeg het!’

NPO-kartelbaas Shula Rijxman liet in haar nieuwsjaarstoespraak weten dat het wat haar betreft wel mooi geweest is met al die nieuwe omroepen. Zij wil er na deze ronde geen omroepen meer bij. “Dan moet je het bestel sluiten, vind ik. Nog meer organisaties betekent nog meer verdeling van de financiën, nog meer administratie , nog meer overleggen, het wordt een vergadercircus. Dan dreigt het publieke bestel onbestuurbaar te worden.”

De ivoren toren van Rijxman kan nog wel wat ivoren muren en een diepe gracht gebruiken, zo laat NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman blijken in haar nieuwjaarstoespraak 2021. Want enerzijds zegt zij dat ze met behulp van feiten onwaarheden, complottheorieën én polarisatie te willen bestrijden. Dit natuurlijk naar aanleiding van de ‘bestorming’ van het Amerikaanse Capitool. Daar voegt de D66’er aan toe dat ze hierover voortdurend in gesprek wil met alle omroepen. Maar anderzijds wil ze mogelijk toekomstige omroepen ook buitensluiten.

Dit is hoe je bubbelvorming alleen maar verder in de hand werkt. Stel je toch eens voor dat er nog meer andere meningen en opvattingen een podium krijgen! Hartstikke eng. Vooral als je zelf volledig overtuigd bent van het idee dat het huidige clubje waar je je in bevindt de feiten wel correct weet te duiden, en het nieuws “van alle kanten te belichten”. Al dan niet rechtse nieuwkomers kunnen dat kennelijk per definitie niet:

“Je zou zelfs kunnen overwegen – en dat heb ik al eerder gezegd – om ná de komende ronde de achterdeur van het bestel te sluiten.”

Dit komt van de vrouw die onlangs groen licht gaf voor het uitzenden van de D66-propagandadocumentaire over Sigrid Kaag. Dat was volgens Rijxman immers geen politieke boodschap en ‘gewoon gericht op Kaag als persoon’.

Haar hautaine houding lijkt echt geen grenzen te kennen. Ze wil dus met het huidige kliekje bestuurders (plus Omroep Zwart en Ongehoord Nederland) de feiten duiden, de hekken sluiten voor toekomstige toetreders én de programmering flink veranderen. Ze heeft namelijk als doel om “jongeren en mensen met een niet-westerse achtergrond, aan ons te binden”. Hoe ze dat wil doen? Nou gewoon, met meer amusement. Mensen met een niet-westerse achtergrond hebben meer Jandino nodig.

En als die groep mensen in de toekomst zelf een omroep wil beginnen, omdat ze bijvoorbeeld een intelligentere en diepgaandere programmering willen hebben, dan vindt Rijxman dat onwenselijk. Zij en haar NPO-kartel weten namelijk wat het beste is voor die mensen. “Wij zijn de nationale huiskamer.” En niemand die daar nog een tegengeluid tegen kan laten horen. Laat me niet lachen!