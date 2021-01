Merkel neemt Britse coronavariant in tegenstelling tot blunderaar Rutte wél uiterst serieus: lockdown tot in april

De Duitse bondskanselier Angela Merkel verwacht dat haar land mogelijk nog tot begin april in lockdown zal zitten om het coronavirus tegen te gaan. “Als we er niet in slagen om de Britse variant van het virus te stoppen, dan hebben we tegen Pasen tien keer zoveel gevallen. We hebben nog acht tot tien weken aan harde maatregelen nodig”, aldus Merkel volgens de krant Bild.

Dit voorspelt niet veel goeds, niet voor Duitsland en niet voor Nederland: Merkel heeft besloten dat de Duitse lockdown wordt verlengd tot april. ‘Mutti’ doet nu namelijk nog alsof er nog een redelijke kans is dat de veel besmettelijkere Britse variant buiten de deur kan worden gehouden.

Volgens mij kunnen we er echter rustig vanuit gaan dat dat niet gaat lukken. Is een lockdown die begin april eindigt dan wel realistisch? Ook niet. Een bijzonder goede kans dat die algehele afsluiting dan gewoon opnieuw zal worden verlengd. En als de Duitsers die kant opgaan, dan volgt Nederland hoogstwaarschijnlijk ook gedwee.

Tegen die tijd zien we misschien al wel een beetje het effect van de vaccins, maar dat is dan ook het enige lichtpuntje. Misschien dat het de zorg tegen die tijd dusdanig helpt dat de capaciteit voldoende op peil kan worden gehouden. Dan zou het nieuwe kabinet voorzichtig kunnen gaan overwegen om de lockdown op te gaan heffen. Maar dat is wel het meest optimistische scenario.

Maar tot die tijd zullen we met de gebakken lockdownperen blijven zitten. Heel fijn!