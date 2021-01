Dank, D66-minister Koolmees! Miljoenen pensioenen worden gekort: ‘Hij schetste verkeerd beeld!!’

Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, heeft volgens de grote pensioenfondsen ABP en PMT ons blij gemaakt met een dode mus. Koolmees was veel te positief over de overgang naar een nieuw pensioenstelsel en heeft de realiteit uit het oog verloren, zo zeggen de pensioenfondsen. Er dreigen vele kortingen te ontstaan op miljoenen pensioenen in Nederland.

Volgens minister Koolmees (D66) is de overgang naar een nieuw pensioenstelsel in 2026 een mooie stap vooruit. Hij ziet de toekomst dan ook positief in. Maar dit is helaas niet de realiteit menen de pensioenfondsen. Nederlandse pensioenen gaan harde klappen krijgen door strengere regels en lagere rente:

,,Hij schetst het beeld dat we zonder kleerscheuren overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Maar ik zie dat het juist zeer realistisch is dat we de komende jaren moeten korten op de pensioenen. Dat hoor ik ook bij de andere grote fondsen PFZW, PME en bpfBouw.’’

De vijf grootste fondsen van Nederland hebben in totaal acht miljoen deelnemers, veel fondsen vrezen dat de overstap dus niet zonder kleurenscheuren zal zijn. Nederlanders moeten rekening houden met een verlaging van hun pensioen.

De pensioenfondsen willen dan ook dat minister Koolmees zo snel mogelijk zijn overgangsregels aanpast. De pensioenfondsen zitten nu met een pakket aan regels opgescheept die voor iedereen nadelig is. Ook zorgen de huidige regels voor weinig duidelijkheid. Koolmees beloofde Nederland een mooie toekomst met gunstige pensioenen maar tot nu toe profiteert er nog niemand van. Sterker nog: de regels zijn zo streng gemaakt dat er eerder gekort gaat worden op de pensioenen dan dat ze verhoogd zullen worden.

,,Afgelopen jaar hebben we 30 miljard euro rendement geboekt op onze beleggingen. Maar door de lage rente en de strenge regels moeten we 50 miljard euro meer in kas houden om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. We maken al tien jaar prachtige rendementen, de afgelopen drie jaar 100 miljard euro, maar toch hebben we al tien jaar lang de pensioenen niet kunnen verhogen.’’

Laat het maar aan een D66-minister over om iets goed te verprutsen.