Minderjarig meisje DOODGESTOKEN door ‘vluchteling’ uit Syrië. NOS: Aanleiding onbekend”, DDS: Vermoedelijk Syrische gelukszoeker…

In Montfoort (provincie Utrecht) is onlangs een 16-jarig meisje uit IJsselstein DOODGESTOKEN. Volgens de hulpdiensten werd het weerbare slachtoffer aangetroffen op straat terwijl ze naast haar fiets lag. Een mogelijke dader is inmiddels al opgepakt: Het gaat om een 35-jarige Syrische ‘vluchteling’.

Volgens De Telegraaf bij monde van sterreporter Wierd Duk werd er in de nacht van vrijdag op zaterdag zomaar een onschuldig meisje van haar fiets getrokken en uiteindelijk in koele bloede afgeslacht. En ja, dat dus gewoon in het Utrechtse Montfoort.

Tegenover De Telegraaf zeggen getuigen -die het voorval hebben meegekregen- dat ze al op bed lagen toen er opeens allerlei zwaailichten de binnenstraat inreden. “Buiten zagen we allemaal zwaailichten en bij ons in het portiek zag ik de slippers van de bovenbuurman, niet ver van z’n fiets die hier ook staat. Blijkbaar hadden we hem naar beneden horen rennen en had hij die slippers snel uitgedaan”, aldus een getuige van de koelbloedige moord.

Uiteindelijk bleek er dus een 16-jarig meisje dood op straat te liggen. Vermoedelijk een aanval van doorgeslagen asielzoeker die de touwtjes blijkbaar niet meer in handen had. “Vanuit het niets werd zij door een man van haar fiets getrokken en drie keer gestoken.”

Volgens ooggetuigen raakte het dodelijke slachtoffer in eerste instantie zwaargewond. Maar medische hulp mocht niet meer baten. Het 16-jarige slachtoffer overleed al snel aan haar verwondingen.

De verdachte asielzoeker – op zijn blote voetjes – werd niet lang na zijn moorddaad overmeesterd. Het slagersmes, waarmee de man op de jonge vrouw zou hebben ingestoken en anderen bedreigde, lag in een van de voortuinen, aldus De Telegraaf.