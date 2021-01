Minister Eric Wiebes (VVD) treedt af met grote leugenverklaring: ‘Heb niet ontdekt wat ik anders had kunnen doen!’

VVD-minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) is per direct opgestapt. In zijn verklaring tegenover de pers deed hij een paar stuitende uitspraken waardoor het lijkt alsof hij er gewoon tussenuit knijpt en zo snel mogelijk het stokje over wil dragen nu het hem te heet onder de voeten is geworden.

Eric Wiebes deed bij zijn aftreden enkele… opmerkelijke… uitspraken. Hier de eerste:

“Ik voel mij niet schuldig, ik voel mij heel zwaar medeverantwoordelijk.”

Dit is op zichzelf al vreemd, want hoe komt het dat hij zich niet schuldig voelt als hij zich wel “heel zwaar medeverantwoordelijk” voelt?

De tweede:

“Ik wil nu oplossingen en geen Haagse perikelen. Daarom heb ik besloten zelf per direct uit het kabinet te stappen. Dan kunnen we dat politieke hoofdstuk overslaan en kan het kabinet op volle kracht naar de oplossingen.”

Hier doelt hij op het feit dat als hij als minister was blijven zitten, dat de aandacht zou worden afgeleid van het zoeken naar oplossingen en in plaats daarvan zou zijn gegaan over hem en zijn rol in de toeslagenaffaire. Het klinkt heel nobel, maar in feite hangt hij hier gewoon een mooi verhaal op om zijn eigen falen ietwat te verbloemen.

En dan de laatste:

“Ik heb niet kunnen ontdekken wat ik redelijkerwijs had kunnen weten of doen om dit te voorkomen. En dat maakt het alleen nog maar verdrietiger.”

Is dit nou die creatieve geest waar Rutte het over had? Iemand die zo out-of-the-box kan denken komt niet op het idee om een uitzondering te maken voor de gedupeerden? Dat had juist prima gekund, vooral als hij op tijd de Tweede Kamer had geïnformeerd zodat zij ook betrokken konden worden bij het opzetten van zo’n uitzonderingsmaatregel.

Het zag er allemaal heel aandoenlijk uit zoals Wiebes het podium verliet en ons vlak daarvoor deze uitspraken meegaf, maar we hoeven er allemaal geen zak van te geloven. De VVD-minister probeerde tot op het laatste moment zijn eigen hachje te redden en veinst nu ineens een blijk van empathie. Empathie waar menig ondernemer tijdens de coronacrisis, of de mensen in Groningen, niet op hoefden te rekenen.

Het is dus een fijn idee dat Eric Wiebes geen minister meer is. Maar die krokodillentranen hadden écht niet gehoeven.