VIDEO! Mobiele Eenheid maakt einde aan illegaal vreugdevuur in Coevorden, vijf relschoppers zijn aangehouden

In het Drentse Coevorden waren vannacht de naweeën van Oud en Nieuw nog voelbaar. Grote groepen mensen kwamen daar bijeen om het de politie knap lastig te maken. Zelfs zo lastig dat de politie besloot om de hulp van de Mobiele Eenheid in te schakelen. Er volgden diverse opstootjes met vijf arrestaties als gevolg.

De onrustige nacht begon met kleine vernielingen door jongeren op straat. Daarbij werden brievenbussen, ramen en verkeersborden gemolesteerd. De politie werd pas echt alert toen er ook een vreugdevuur werd afgestoken. Dat is dit jaar samen met het afsteken van vuurwerk (behalve categorie 1) verboden.

In eerste instantie verzocht de politie de jongeren nog vriendelijk om weer huiswaarts te keren, maar toen ze daar geen gehoor aangaven en de politie begonnen te bekogelen met vuurwerk, besloot de Mobiele Eenheid in te grijpen.

Volgens NU.nl voerde de ME rond de klok van 01.30 charges uit. Vijf mensen in de leeftijd van 20 tot 30 jaar werden daarbij aangehouden.

Voor de Eindejaarswisseling was het al op diverse plekken in Nederland onrustig. Opmerkelijk genoeg liep het toen vooral in dorpen als Urk, Veen en Staphorst uit de hand.

Het gedrag van de jongeren valt natuurlijk absoluut niet goed te keuren, maar de lockdown zorgt er wel degelijk voor dat groepen jongeren eerder op straat gaan hangen en als de verveling dan toeslaat… Normaal waren jongeren nog in de gelegenheid om uit te gaan in de stad of hun dorp. In die situatie heeft de politie en beveiliging van uitgaansgelegenheden veel meer zicht op het gedrag van jongeren. Enfin, de nachtclubs zullen wellicht pas in augustus dit jaar weer opengaan. Het zal de komende tijd dus nog wel even onrustig blijven in bepaalde wijken.