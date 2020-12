Op Urk en in Veen & Staphorst ‘vieren’ ze alvast een ‘knallend’ Oud en Nieuw, in de Vogelaarwijken heerst vooralsnog complete rust

Op Urk en in Veen en Staphorst zijn grote groepen doorgesnoven jongeren al enkele dagen druk bezig met het ‘vieren’ van Oud en Nieuw. Er worden auto’s in brand gestoken, de politie wordt uitgedaagd en het enige doel lijkt dan ook dat de dorpelingen rellend het oude jaar uit willen. In de Nederlandse Vogelaarwijken is het opmerkelijk genoeg nog rustig en het lijkt er dan ook op dat ze daar netjes wachten tot 31 december om hun zwaarste vuurwerk aan de hulpdiensten te demonstreren.

Nadat het eerder al dagenlang mis ging op het visserseiland Urk en in het Noord-Brabantse Veen, werd het afgelopen nacht erg grimmig onder jongeren in Staphorst. NU.nl meldt dat een groep van zo’n honderd jongeren de confrontatie met de politie opzocht en de dienstdoeners de halve nacht uit hun slaap hield. Die jongeren zullen vandaag dan ook wel met kleine oogjes op een van de vele kerkbankjes zitten in Staphorst.

Het was niet zo dat de jongeren bij elkaar kwamen voor een coronafeestje of om simpelweg te chillen met elkaar, iets wat jongeren nu eenmaal doen. Nee, de jongeren waren op voorhand al uit op een confrontatie met de politie en die kwam er dan ook. Rond middernacht verzamelden zich rond de honderd Staphorster jongeren onder een viaduct in het normaal zo rustige kerkdorp. Er werd fikkie gestoken, geschreeuwd en de politie was ook getuige van een ware (illegale) vuurwerkshow onder de brug.

Hoewel de jongeren er alles aandeden om de politie uit de tent te lokken, besloot deze niet in te grijpen om zodoende een ware beeldenstorm te voorkomen. Rond 02.30 in de nacht merkten de jongeren dat er weinig viel te halen bij de politie en dropen ze weer af naar huis.

Tegenover RTV Oost laat burgemeester Gerrit Jan Kok weten dat deze massale samenkomst van jongeren heel slecht is voor het imago van Staphorst. Maar laten we wel wezen: Staphorst had inmiddels al niet zo’n zuiver imago meer omdat ze daar elke zondag alsnog massaal de kerk bezoeken, coronatijd of niet.

En tja, die jongeren zullen ook wel hebben gedacht: ‘Als onze ouders elke zondag gezellig met z’n allen mogen zingen in de kerk, waarom mogen wij dan niet onder een goed geventileerde brug gaan staan?’ Daar valt natuurlijk ook wel iets voor te zeggen.