In Staphorst hebben ze lak aan de coronamaatregelen: ‘600 mensen in de kerk zonder mondkapje moet gewoon kunnen!’

‘Wat niet weet wat niet deert’ is een bijna Bijbelse uitspraak. Dat moeten ze ook in het christelijke bolwerk Staphorst hebben gedacht. Daar staat dit weekend namelijk een mega-event gepland, ondanks de dringende coronamaatregelen van de overheid…

Terwijl wij ons helemaal druk maken over een uit de hand gelopen bruiloft in Tilburg (+ 180 man), doen ze er in het christelijke Staphorst graag nog een Goddelijk schepje bovenop. Waarschijnlijk in de veronderstelling dat niemand enig oog heeft voor het geïsoleerde Overijsselse dorpje.

Mispoes! Want nu is uitgelekt dat de Bijbelse lieden letterlijk lak hebben aan de geldende coronamaatregelen des Vaderlands. Zo zijn ze in de Hersteld Hervormde Kerk in Staphorst doodleuk van plan om aankomende zondag een superspread-event te organiseren. Daarbij zouden er zelfs drie keer 600 bezoekers moeten komen in een dag tijd..

Dat kan ook allemaal volgens de huidige wetgeving. De overheid heeft deze week weliswaar de maximale groepsgrootte voor bijeenkomsten aangepast naar maximaal dertig personen, maar dat geldt niet voor religieuze bijeenkomsten.

Volgens de Hersteld Hervormde Kerk kan dat allemaal prima in tijden van corona. Ze hebben immers veel ruimte tot hun beschikking, dus zelfs het dragen van een mondkapje is niet nodig. Gelukkig gaat het in dit geval niet over katholieken, anders hadden we ook nog bang moeten zijn dat ze massaal de wijn aan elkaar zouden doorgeven…