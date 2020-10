Tilburg: Politie grijpt in omdat 180 mensen keileuk een bruiloft vieren

Oeps! Dat waren er toch echt een beetje te veel. En met een beetje bedoel ik natuurlijk: met een factor zes.

Volgens de nieuwe maatregelen van het kabinet mogen er 30 mensen bij elkaar komen in een afgesloten ruimte. Als je met meer bent grijpt de politie in.

In Tilburg lijkt niet iedereen daarvan op de hoogte te zijn — of anders die maatregel te accepteren. Vrijdagavond waren er daar namelijk 180 mensen bij elkaar om doodleuk met zijn alleen een bruiloft te vieren.

Het gevolg? De politie kwam langs, ontbond het feest, en stuurde iedereen naar huis. Er wordt nu gekeken of de uitbater van de locatie gestraft ‘moet worden.’ De gasten worden in ieder geval wél met rust gelaten, wat natuurlijk wél goed nieuws is.

En nu de vraag aan onze lezers: vinden jullie dat deze mensen gestraft moeten worden — de uitbater ook — of is het aan mensen zelf om te beslissen welke risico’s ze wel en niet willen lopen?

Wat vindt u? Meer eigen verantwoordelijkheid of moet de staat dit soort regels aan ons opleggen?