MOOI! Wiebes stapt per direct op, ook niet verder als demissionair minister

Het kabinet-Rutte III heeft besloten op te stappen vanwege de toeslagenaffaire, wat betekent dat zij verder zullen gaan als demissionair kabinet. Dat geldt echter niet voor minister van Economische Zaken Eric Wiebes. Hij vertrekt per direct én gaat niet verder op demissionaire basis. Lekker wieberen!

Hoera! Eric Wiebes stapt echt op, en wordt niet demissionair. Hij was in het vorige kabinet als staatssecretaris verantwoordelijk voor de Belastingdienst. Onder zijn toeziend oog is de hele toeslagenaffaire vele malen erger geworden dan het had hoeven zijn. Het wegkijken, eindeloos vergaderen en bovenal het vooral he-le-maal niets doen, valt Wiebes grotendeels aan te rekenen. Dat bevestigde ook de Commissie-Van Dam in hun vernietigende eindrapport.

Sterker nog, dat lijkt zo’n beetje zijn standaard werkwijze te zijn geweest. Vraag de Groningers maar hoe het er voor staat met hun compensatieregelingen naar aanleiding van de aardbevingen in die provincie. Maar daar mag nu – hopelijk – een capabeler iemand naar gaan kijken.

Dat Wiebes nu helemaal vertrokken is maakt het aftreden van dit kabinet al een stuk minder symbolisch. We mogen blij zijn dat dit figuur, dat de Kamer bewust meermaals fout informeerde en allerlei slachtoffers van de overheid moedwillig in de kou heeft laten staan, z’n biezen heeft gepakt. Opgeruimd staat netjes!