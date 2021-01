‘Na toeslagenaffaire is Ruttes teflonlaag gebarsten: stem op 17 maart geen VVD, zodat hij van het toneel verdwijnt!’

Frits Bosch ziet in de toeslagenaffaire behalve het bewijs dat Mark Rutte een zware politieke schuld treft ook een aanleiding om de minister-president eindelijk eens de wacht aan te zetten. Frits: “Stem geen teflon-Rutte! Ga eens voor wat anders!”

Door de toeslagenaffaire komen er wat barsten in de teflonbaklaag van Mark Rutte. Hem treft wel degelijk zware schuld, al probeert hij het weer behendig af te wentelen. Hij heeft ‒ zoals gewoonlijk ‒ de Kamer onvolledig en verkeerd geïnformeerd. De oppositie zal hem de volle laag geven. Tevergeefs, vrees ik.

We gaan ons nu herinneren wat er allemaal onder Ruttes leiding in tien jaar verkeerd is gegaan: zeer, zeer veel. Maar hoe komt het dan dat de Nederlandse kiezer hem toch nog zo trouw is? Dat komt naar mijn mening door eigenschappen waar de gemiddelde Nederlander dol op is. Ik zet ze op een rijtje. Rutte is integer, zeker niet corrupt. Geld en materiële status doen hem niets. Hij heeft grote dossierkennis en is toegewijd. Hij werkt hard. Voor seks heeft hij geen enkele belangstelling, noch voor een vrouw, noch voor een man. Hij lijkt onzijdig, getrouwd met z’n werk. Hij is calvinist, leeft sober en rijdt een oude Saab (net als ik maar ik heb er twee).

En dan die fiets, met wollen muts en gympen! Briljant gevonden! Zijn presentaties is vlekkeloos. Rutte verspreekt zich nooit. Netelige vragen weet hij makkelijk te pareren: ‘Wederzijds!’ Zijn haren zijn tot op de millimeter gekamd. Das en pak stemmig donker, premierwaardig. Bovendien wordt Rutte internationaal gewaardeerd.

En toch moet deze man na tien jaar verdwijnen van het hoogste politieke podium van ons land. Waarom? Vanwege de politieke lijn die hij heeft aangehouden. Deze was zeer ongunstig voor onze burgers, en voor ons land. Anderen denken daar wellicht anders over, maar de vraag is: hoe krijgen we de doorsnee Nederlander zo ver dat hij of zij verder kijkt dan het uiterlijke vertoon van deze man? En als de kiezer dat doet, dan moet hij of daar ook naar handelen. Ik moet aan mijn vader denken, vol van heftig protest tegen een kabinet-Balkenende met volgens hem een afschuwelijke VVD inbreng. Wat stemde hij bij de eerstvolgende verkiezingen? Traditiegetrouw, VVD.

Mijn advies aan de Nederlandse kiezer: bekijk eens de verkiezingsprogramma’s. Denk dan na en stel jezelf de vraag: is Nederland in tien jaar Rutte een fijner land geworden om te wonen? Wil je echt verder met de huidige coalitie? Nee? Stem dan geen teflon-Rutte! Ga eens voor wat anders!

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.