Nederland geeft doorgeslagen kabinet de middelvinger: overal VUURWERK

In het hele land werd er vannacht vuurwerk afgestoken door burgers die genoeg hebben van alle draconische coronamaatregelen en -verboden. Mensen zijn, ondanks ‘waarschuwingen’ van ‘hogerhand’, de straat opgegaan en hebben daar op de normale, traditionele wijze het nieuwe jaar ingeluid.

Ook Teletekst was het opgevallen dat het er in nogal wat steden vrolijk aan toe ging. Daarbij wordt uitgelegd dat mensen die betrapt werden op een forse boete konden rekenen en zelfs een aantekening zouden krijgen in hun strafblad. Maar dat hield duizenden mensen in het hele land niet tegen. Nieuwjaar is een moment dat gevierd moet worden, corona of geen corona vinden zij.

Hallo Duindorp (in Den Haag)!

En:

In Duindorp ging het er hard aan toe. Maar dat gold ook voor Amsterdam. Kijk maar:

We moeten dit allemaal natuurlijk heel vreselijk vinden en keihard afkeuren. “Het zorgpersoneel!” Zij zouden zich helemaal kapotwerken en daarom zouden dit soort dingen niet mogen.

Maar wacht eens even, wat heeft dit in godsnaam te maken met de zorg? Oké, je krijgt mogelijk wat mensen met verwondingen door vuurwerk, maar dat is in een dag of wat weer afgehandeld. Moeten we daarvoor nou echt allemaal het traditionele nieuwjaarsfeest voor cancelen?

En dan heb je van die figuren die roepen dat het ‘publieke bijeenkomsten’ zijn en dat het coronavirus zo verspreid kan worden. Maar Maurice de Hond heeft al verschillende keren aangetoond dat besmettingen in de buitenlucht bijna niet voorkomen. Kunt u zich die Black Lives Matter-protesten nog herinneren? Toen die plaatsvonden waren de autoriteiten het er opeens mee eens dat het wel meeviel met het coronarisico. BLM was “belangrijker.” Maar als het om gewone Nederlanders gaat die een feestje willen vieren is buiten zijn ineens enorm gevaarlijk? Dat moeten wij dan serieus nemen?

Als je als overheid belachelijke verboden invoert die logisch eigenlijk niet te verdedigen zijn krijg je dit soort gedrag; dat mensen denken, “zoek het maar uit, wij doen wat we willen.” Als de staat niet wil dat zijn gezag wordt aangetast dan doet het kabinet er verstandig aan om maatregelen te nemen die a) wél logisch te verklaren zijn en b) niet volstrekt draconisch zijn.

Overigens wensen de inwoners van Wuhan jullie ook een gelukkig nieuwjaar:

