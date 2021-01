Nederland op z’n best! Asociale ‘vaccin-voordringers’ veroorzaken wachtlijsten: “We maken ons ernstig zorgen!”

Nederland heeft nu al te maken met zogeheten ‘vaccinatievoordringers’. Het gaat om zorgpersoneel dat al is ingeënt terwijl zij helemaal geen voorrang hadden. Het voordringen gaat ten koste van ander zorgpersoneel wat wel recht had op de eerste lading van vaccins. Zij moeten nu langer wachten, wat betekent dat er nu dus een wachtlijst ontstaat. Ook in de zorg hebben we te maken met aso’s.

Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat er nu al, we zijn amper een week bezig, groepen hebben voorgedrongen bij het inenten. Het gaat onder anderen om kantoor- en restaurantpersoneel van zorginstellingen, en zorgmedewerkers die nu nog niet aan de beurt zijn.

Zij hebben van hun werkgever toch toestemming gekregen om zich te laten inenten. Waarom de werkgevers hier zo makkelijk mee akkoord gingen blijft raar, maar door de ontstane verwarring lijkt het alsof zij hun werk niet altijd even goed hebben gedaan. Hoe het ook zij, nu zijn er dus groepen zorgmedewerkers die recht hadden op een inenting die het vaccin voorlopig dus mogelijk mislopen. Zij moeten langer wachten op een inenting.

Wachtlijsten door 'voordringen' bij vaccinaties? Onbedoelde groepen dringen voor, zo blijkt uit ons onderzoek. Met wachtlijsten tot gevolg. — Nieuwsuur (@Nieuwsuur) January 11, 2021

Verpleeghuispersoneel wordt hierdoor nu op een wachtlijst gezet met alle gevolgen van dien:

“We maken ons ernstig zorgen. De impact hiervan is groot. Het personeel in de verpleeghuizen staat toch al onder druk en als er nu weer onduidelijkheid komt, is dat niet goed.”

Maar hoe kon het nu zo zijn dat er mensen zo makkelijk konden voordringen? Minister De Jonge had een oproep gedaan om ook al afspraken in te plannen voor groepen die pas veel later aan de beurt zouden zijn. Hier is de verwarring dus begonnen en kon het zo zijn dat sommige mensen konden voordringen.

“We kregen een standaardbrief van het ministerie, die we moesten kopiëren voor onze mensen op ons eigen briefpapier. Dat was erg makkelijk en er werd niet gecontroleerd of dat ook echt de mensen waren die aan de beurt zij.n”

Zo zien we maar dat er in dit land veel grote aso’s rondlopen, ook binnen de zorg zelf. Mensen die dondersgoed wisten dat zij nog niet aan de beurt waren maar gretig gebruik maakten van de verwarring. Maar ondertussen een andere zorggroep duperen, een groep die al maanden smacht naar het vaccin. Aan minister Hugo de Jonge nu de taak om daadwerkelijk in te grijpen. Dus dan weten we wel hoe competent die reactie zal zijn… ahum!