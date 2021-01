Nieuwsuur-reconstructie toont ENORME ONKUNDE aan bij OMT, RIVM en Jaap van Dissel

Uit een reconstructie van Nieuwsuur blijkt hoe erg het OMT, het RIVM en Jaap van Dissel de boel hebben verknald wat betreft het advies om de scholen open te houden. Dit gebeurde niet alleen tegen het WHO-advies in maar werd ook nog eens op een belabberde manier door Van Dissel onderbouwd, op basis van verzonnen studies die het RIVM niet kon tonen!

Het OMT en het RIVM hebben ervoor gezorgd dat de middelbare scholen in de zomer geen anderhalvemetermaatregel meer hoefden te handhaven, omdat zij zeiden dat tieners “een vrij kleine, misschien zelfs wel verwaarloosbare” rol speelden bij de verspreiding van het virus. In België, Duitsland, Italië en Frankrijk namens ze destijds wél voldoende maatregelen en volgden zij daarmee het duidelijke advies van de WHO.

Waarom Nederland een ander beleid voert? RIVM-directeur Jaap van Dissel licht dat toe op 25 juni in de Tweede Kamer:

“Dat komt omdat we tegelijkertijd in de medische literatuur stukken zien langskomen – en bepaald niet in de minste bladen – over de schadelijke werking die het voortzetten van al dit soort maatregelen in deze groep zou hebben, zowel wat betreft onderwijs als ook sociale interactie.”

Nieuwsuur vroeg om een onderbouwing en kreeg uiteindelijk een studie vanuit het RIVM toegestuurd die pas vier maanden ná de uitleg van Van Dissel is gepubliceerd. En die ging niet eens over middelbare scholen maar over basisscholen…

Het OMT, het RIVM en Jaap van Dissel riepen dus maar dom wat in de rondte en misbruikten hun status als experts om beleid erdoor te drukken wat totaal niet ten gunste kwam voor de volksgezondheid, maar wel voor het kabinet die de scholen open wilde houden. Ook toen ze door het stijgende aantal besmette jongeren eindelijk constateerden dat de experts uit de rest van de wereld mogelijk wél gelijk hadden, deden ze niets.

“Gezien het grote belang van onderwijs voor het welzijn, de ontwikkeling en de gezondheid van kinderen en jongeren, is het OMT van mening dat het voortgezet onderwijs open kan blijven op de wijze waarop dit nu georganiseerd is.”

Dit gestuntel blijkt maanden door te zijn gegaan, waardoor de lockdowns nauwelijks effect hebben gehad. Besmette jongeren kwamen thuis en besmetten zo hun familie. Daar gaat je effect! Iedereen zat dus eigenlijk wekenlang voor niks binnen, alleen omdat het OMT en het RIVM het beter dachten te weten en zich drukmaakten over “draagvlak in de samenleving” en de moeite die scholen anders zouden krijgen met het maken van roosters.

Ze hebben bloed aan hun handen. Ze hebben het kabinet en de samenleving voorgelogen en de situatie flink verergerd door zonder degelijke onderbouwing te adviseren dat de scholen prima open konden blijven en afstand houden niet noodzakelijk was!