Nóg hardere lockdown in aankomst? Basisscholen blijven vrijwel zeker dicht en avondklok ‘echt nodig’ aldus OMT’ers

Als je dacht dat de lockdown al tiranniek genoeg is — dat het nauwelijks erger kan worden — heb ik slecht nieuws voor je. Leden van het OMT zeggen namelijk dat een “avondklok” vrijwel zeker een noodzakelijk instrument is in de strijd tegen corona. “We hebben echt een extra zet nodig,” zeggen zij vanwege “het hoge aantal infecties.” Oh, en de basisscholen moeten vrijwel zeker dichtblijven. Dit onder meer vanwege “de Britse mutatie.”

“We weten nog niet genoeg over de exacte rol van de Britse variant bij kleine kinderen”, zegt kinderarts Károly Illy die lid van het OMT is. “Dat blijft onzeker. En dat maakt het lastig, het is een duivels dilemma. We hebben te maken met een variant waarvan we niet alle eigenschappen goed kennen, en tegelijkertijd vindt iedereen het van enorm belang om het basisonderwijs snel te heropenen.”

Nou, blijkbaar vindt helemaal niet iedereen dat van enorm belang. Het is overduidelijk géén topprioriteit voor het OMT. Dat staart zich alleen maar blind op “besmettingscijfers” en “ziekenhuisopnames.” Al het andere is daar overduidelijk aan ondergeschikt, inclusief het onderwijs van onze jeugd.

Het AD legt uit:

Het kabinet hoopte dit weekend te kunnen beslissen over de herstart van het fysieke basisonderwijs vanaf 25 januari. Epidemiologisch lijkt er echter weinig ruimte, met nog altijd hoge aantallen besmettingen en onduidelijkheid rond de nieuwe mutatie. Onderzoek in hotspot Langsingerland, waar de nieuwe mutant ook rondging, heeft nog onvoldoende resultaten opgeleverd.

Dat “onvoldoende resultaten” zou reden moeten zijn om de scholen weer open te gooien, niet om ze nóg langer dicht te houden onder het mom van ‘better safe than sorry.’ Kinderen moeten in een sociale zetting onderwezen worden en hun ouders moeten hun handen vrij hebben om daadwerkelijk iets van werk te verrichten. Als het niet volstrekt duidelijk is dat “de Britse variant” extra gevaarlijk is, met name voor kinderen, moet je niet alles uit voorzorg dichthouden, maar alles gewoon openen. Klaar. Want de volksgezondheid is belangrijk, maar gaat niet boven alles en ten koste van alles.

En dan zijn we er nog niet. Want de OMT’ers hebben het ook over invoering van nog strengere maatregelen. “Zoals de avondklok, een totaal bezoekverbod thuis en het beperken van de reismogelijkheden buiten een straal van zoveel kilometer rond de woonplaats.” Als je dacht dat de huidige lockdown vreselijk was (wat klopt) dan moet je eens zien wat deze éxtra maatregelen met je doen.

Een OMT-lid legt uit: “We hebben extra een extra zet nodig. De avondklok kan gericht wat opleveren, bijvoorbeeld omdat jongeren dan niet meer bij elkaar op bezoek kunnen.” Nee, en niet-jongeren ook niet, he?

Het is duidelijk welke kant dit opgaat: in plaats van pas op de plaats te maken omdat de huidige, enorm vergaande maatregelen (die ontzettend ver gaan en de economie werkelijk letterlijk kapotmaken) niet het beoogde doel bereiken en juist terug te gaan naar meer vrijheid, doet de overheid er straks gewoon een schepje bovenop. Want als iets niet werkt moet je er niet mee ophouden, oh nee, dan moet je gewoon nog veel meer van hetzelfde doen. Toch?

Luister dames en heren van het OMT, zelfs Newsweek geeft toe dat lockdowns niet effectiever zijn dan “vrijwillige maatregelen.”

COVID lockdowns have no clear benefit vs other voluntary measures, international study shows https://t.co/eCF9mFZ7yd — Newsweek (@Newsweek) January 15, 2021

Als Newsweek dat nu erkent wordt het tijd voor het OMT om dat ook te doen en HEEL SNEL pas op de plaats te maken, in plaats van Nederlanders nóg meer vrijheden te ontnemen in een futiele poging dit virus uit te doen sterven.