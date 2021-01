Oeps! Kijk dan: agent diep door het stof na totaal illegale arrestatie van moeder die geen mondkapje draagt

Dit is misschien wel de meest hilarische video die ik de afgelopen weken gezien heb. In Australië probeert een agent een vrouw te arresteren, terwijl ze met haar kinderen over straat loopt, omdat ze geen mondkapje draagt. Vervolgens probeert hij met geweld haar tas te doorzoeken… maar het eindresultaat is dat hij “oeps, sorry” moet zeggen en de vrouw moet uitleggen hoe ze een klacht over hem kan indienen.

De vrouw in de video had net wat boodschappen gedaan toen ze werd aangesproken door een agent. Hij vroeg haar waarom ze geen mondkapje droeg. Zij zei daarop dat ze een medische uitzondering had. In Australië is het zo dat als je zégt een medische uitzondering te hebben niemand je iets kan maken.

Maar de agent had daar lak aan ‒ of was er niet van op de hoogte. Hij ging vol dictatortje. Hij eiste dat de vrouw hem haar uitzonderingspapieren liet zien. Toen ze daar niet mee akkoord ging “arresteerde” hij haar (terwijl haar kinderen erbij waren!) en probeerde hij haar tas hardhandig af te pakken.

Jammer genoeg voor hem deed de vrouw geen stap terug. Ze bleef filmen en op haar rechten staan. Uiteindelijk nam de agent contact op met zijn baas… en die vertelde hem dat de vrouw de uitzondering volgens de wet niet hoeft te laten zien, en dat hij het recht ook niet heeft om haar tas zomaar te doorzoeken.

Oeps!

Zo, misschien dat meneer de volgende keer iets rustiger blijft als een inwoner om wat voor reden dan ook geen mondkapje draagt… in plaats van de burger te behandelen als een beroepscrimineel met meerdere moorden op haar naam.