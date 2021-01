OMT-lid vrij zeker dat lockdown wordt verlengd: ‘Men moet zich echt aan de regels houden’

Het OMT en het kabinet zijn vandaag bijeengekomen om te praten over een mogelijke verlenging van de lockdown. OMT-lid Menno de Jong gaat er al vanuit dat de lockdown wordt verlengd. Het aantal besmettingen daalt niet snel genoeg, en nog steeds worden niet alle adviezen nageleefd. Met andere woorden: die verlenging is onvermijdelijk.

Er is gelukkig weer sprake van een daling in Nederland, maar het daalt niet snel genoeg volgens De Jong. Een verlenging van de huidige lockdown, met mogelijk zelfs verzwarende maatregelen, lijkt onvermijdelijk op dit moment. Wat dus slecht nieuws is voor veel ondernemers in Nederland.

‘We hangen gezien alle uitdagingen zeker niet tegen versoepelingen aan. We moeten de komende één à twee weken kijken of die lichte daling zich doorzet. Als die zich niet doorzet en tegelijkertijd de Engelse variant meer de overhand gaat nemen, zit je eerder aan striktere maatregelen te denken. Het is een spannende tijd moet ik zeggen.’

De daling zou voornamelijk niet snel genoeg gaan omdat nog steeds te veel besmetting ontstaan thuis bij mensen zelf. De contactadviezen vanuit de overheid worden lang niet altijd nageleefd. Keer op keer wijzen experts op dit gegeven, maar de overheid gaat (voorlopig) nog geen avondklok of andere verregaande vrijheid beperkende maatregelen invoeren.

‘De huidige maatregelen zouden voldoende moeten zijn mits men zich ook aan alle basale maatregelen houdt. Het dringende advies is ook nog steeds is om thuis te werken, men moet zich daar echt aan houden. Als we dat doen dan hoop ik in de komende weken, als het kersteffect weg is, dat we wel die daling wel gaan zien.’