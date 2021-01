Ongelooflijk! D66 is één keertje verstandig: ‘artsen en ethici kunnen beter over patiëntkeuze IC beslissen dan politici”

Het kabinet werkt aan een verbod op leeftijdsselectie voor de IC, terwijl artsen en ethici daar al een weloverwogen besluit voor hebben opgenomen in een draaiboek voor ‘code zwart’. Voor het eerst sinds lange tijd komt er iets verstandigs uit de mond van Rob Jetten, die zegt: “Zij kunnen dit beter overzien dan politici. Dus is het onze politieke keuze het vertrouwen te geven aan mensen die er verstand van hebben.“

We mogen allemaal graag kritiek uiten en ergernis spuien over Rob Jetten, Sigrid Kaag en D66 in het algemeen. Het is nu eenmaal een elitaire en verwaande eurofiele ambtenarenpartij die onze organen tot staatseigendom wil uitroepen. Maar soms, héél af en toe, hebben ze een keer een goed punt.

Vandaag is zo’n dag, nu VVD-minister Tamara van Ark aangeeft een wet te willen schrijven waarin wordt verteld dat volle intensive cares door middel van loting moeten gaan bepalen wie nog toegelaten wordt en wie niet.

Rob Jetten is het daarmee zeer oneens:

Artsen en ethici zijn al tot een zorgvuldige norm gekomen. Zij kunnen dit beter overzien dan politici. Dus is het onze politieke keuze het vertrouwen te geven aan mensen die er verstand van hebben. Geen steun van D66 voor deze wet. #coronadebat https://t.co/b8H4Bi49UN — Rob Jetten (@RobJetten) January 5, 2021

Zorgprofessionals hebben aan het begin van de pandemie al hun zorgen geuit over welke keuzes er moesten worden gemaakt als het echt helemaal de verkeerde kant op zou gaan met de coronacrisis. Het kabinet durfde daar toen de handen al niet aan te branden, want voor zulke moeilijke keuzes is nooit veel draagvlak te vinden. Maar draagvlak of niet, in het uiterste geval zouden er wél keuzes gemaakt moeten worden. Dus gingen artsen en ethici zelf maar aan de slag.

De richtlijn zoals zij die zijn overeengekomen is dan ook prima. Want zeg nou zelf, het is toch ook niet te verkopen dat we middenin het zwartste scenario iemand van 90 gaan redden terwijl we iemand van een jaar of 20, met dezelfde overlevingskans, maar laten gaan? Het is en blijft een bittere pil, maar in zo’n geval moeten we toch echt achter de keuze voor het redden van die jonge twintiger gaan staan.

Pluspuntje voor D66, dus, dat ze die intensive care-loting blokkeren! Maar die raken ze vast snel genoeg weer kwijt: het is immers de partij van Rob Jetten en Sigrid Kaag, nietwaar?