Ongelooflijk! Gestolen telefoon pakketbezorger ligt in azc: politie kan er niks tegen doen na aangifte

Pakketbezorger Kevin van Munsteren is toch wel de pechvogel van de week. Zijn telefoon werd gestolen en via traceersoftware wist hij de locatie van zijn telefoon te achterhalen: het azc van Harderwijk. Hij deed direct aangifte, maar de politie kan niks voor hem doen.

Tijdens een bezorgdienst werd zijn telefoon gestolen. Hij hoefde maar enkele pakketjes bij een adres te bezorgen en besloot zijn bus niet op slot te doen, want hij zou in een mum van tijd weer terug zijn. Juist op dat moment werd zijn telefoon gestolen.

,,Toen ik terugkwam bij mijn bus merkte ik al gauw dat mijn telefoon gestolen was. Terwijl ik precies voor de deur geparkeerd had. Het moet echt supersnel gegaan zijn. Dat kan niet anders. Bij de tandartsenpraktijk heb ik de zaak opgebeld. Ook heb ik nog gevraagd of ze bewakingscamera‘s hadden, maar dat was niet het geval. Toen ben ik terug naar Rotterdam gereden. Daar heb ik aangifte gedaan.’’

Gelukkig is een gestolen telefoon vandaag de dag redelijk eenvoudig terug te vinden. Via traceersoftware van zijn werkgever komt hij er al snel achter dat zijn telefoon in het azc van Harderwijk ligt. Hij neemt contact op met het azc, maar die mogen niks doen en verwijzen hem door naar de politie. De politie kon ook niet veel doen omdat de telefoon op dat moment niet was verbonden met het netwerk.

De Nederlandse wetgeving in een notendop: je weet, via handige software, waar je telefoon is maar de politie mag niks doen omdat je telefoon uitstaat en geen actief signaal afgeeft. Grijpt de politie wel in dan overtreden ze het woningrecht. Ondertussen ligt zijn telefoon dus nog steeds op het azc.

