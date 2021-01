Ongelooflijk! Zélfs Diederik Gommers keert zich tegen de avondklok: ‘We kunnen de coronagolf aan!’

Het is ronduit schokkend. Echt. Ongelooflijk. Bizar. Diederik Gommers kwam gisteren langs bij Jinek. Natuurlijk om te praten over de nieuwe coronamaatregelen van het kabinet. En raad eens? In plaats van te zeggen dat we die dictatoriale, draconische avondklok écht nodig hebben zei hij dat dit niet het geval is. ‘Ik ben tegen de avondklok,” aldus Gommers. “Zonder avondklok wordt de derde golf in maart ongeveer zo groot als de tweede. Dat kunnen we aan.”

Diederik Gommers is geen voorstander van een #avondklok. "Ik vind dat we over zo'n rigoureuze maatregel, die ook heel veel invloed heeft op de jeugd, heel goed moeten nadenken," zegt Diederik Gommers. #jinek pic.twitter.com/vLhlYNnjiA — Jinek (@Jinek_RTL) January 19, 2021

Als de huidige maatregelen worden doorgetrokken, aldus IC-arts Gommers gisteren bij Jinek, wordt de derde golf net zo groot als de tweede golf van vorig jaar: “Dat is nog steeds immens, maar dat kunnen we aan.” Een avondklok daarentegen is zo’n draconische maatregel “dat we daar met elkaar heel goed over moeten nadenken voordat we zo’n besluit nemen.”

Hilarisch genoeg heb je totale gekken, zoals podcastleuteraar Diederik Heinink, die dit vréselijk vinden van Gommers. “Ik was zo’n fan van Gommers,” aldus deze fanaat: “Vind ik echt shocking, omdat je [het] zekere voor het onzekere moet nemen. Juist vanwege de variant.”

Ik was zo’n fan van Gommers. Vind ik echt shocking, omdat je zekere voor het onzekere moet nemen. Juist vanwege de variant. Andere maatregelen mag van mij ook, maar nu al op dit aantal slachtoffers sturen… — Diederik Heinink (@Diedhein) January 19, 2021

Het zekere voor het onzekere? Dit is totaal geschift. Je wéét wat de nadelige effecten van een avondklok zijn. Je wéét dat het weer een vrijheid is die ons wordt afgenomen. Je weet dat het voor enorme psychologische klachten gaat zorgen. Maar gekken als Heinink denken dat je in naam van de volksgezondheid alles en iedereen moet slopen. Omdat je niet honderd procent zéker weet dat ‘de nieuwe varianten’ niet iets dodelijker zijn dan de oude variant.

Tot voor kort zou iedereen dat geschift hebben gevonden. Dat zeiden we: je moet eerst maar aantonen dat die varianten zoveel gevaarlijk zijn, dan gaan we daarna kijken of er vrijheden beperkt moeten worden. Maar nee. Mensen als Heinink zijn zo bang gemaakt, en maken ánderen zo bang, dat ze de vrijheid nu als éérste afschaffen, om daarna nog eens te kijken of het allemaal wel nodig was. Ondertussen plegen mensen zelfmoord, zitten ze depressief thuis, gaan bedrijven failliet, neemt huiselijk geweld toe en zijn er steeds meer kinderen met serieuze eetstoornissen die op de IC belanden.

Wat een enge, enge mensen. Ik bedoel maar: als zelfs Diederik Gommers je doorgeslagen plannetje niet steunt ben je wel héél extreem bezig.

