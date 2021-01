Op naar de 0 zetels! Charismaloze natte dweil Lilianne Ploumen nieuwe PvdA-lijsttrekker

Bij de Partij van de Arbeid hebben ze er overduidelijk geen zin meer in. Een andere verklaring is er niet voor dat de partij besloten heeft Lilianne Ploumen lijsttrekker te maken bij de komende verkiezingen. Ik bedoel maar: haar ‘een natte dweil’ noemen is eigenlijk enorm beledigend voor alle natte dweilen in de wereld. Die hebben meer charisma dan zij.

Oh yes! Ze hebben een nieuwtje bij de PvdA. In haar woonplaats Amsterdam wordt Lilian Ploumen door het partijbestuur vandaag voorgedragen als nieuwe lijsttrekker. Het huidig Kamerlid én de oud-minister moet Lodewijk Asscher dus opvolgen. Want die was te nauw verweven met de toeslagenaffaire.

Ploumen stond op de derde plek op de kieslijst, maar schrijft nu dus twee plekken op door a) het opstappen van Asscher en b) de ambities van de nummer twee Khadidja Arib. Die wil graag voorzitter van de Tweede Kamer blijven en ambieert geen functie als partijleider. Niet zo gek natuurlijk, want als voorzitter heeft ze daadwerkelijk wat te zeggen over een langere periode, terwijl een carrière als lijsttrekker héél snel beëindigd kan worden.

Natuurlijk denk je als buitenstaander gezien het opstappen van Asscher dat Ploumen dan niets te maken kan hebben gehad met het wanbeleid van Rutte II, waar de PvdA deel van uitmaakte. Haha, niets is minder waar. Mevrouw was namelijk net als Asscher minister in dat rampenkabinet. Ja, oké, haar portefeuille was Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking maar toch: zij zat ook bij de ministerraden en was dus mede-verantwoordelijk voor het wanbeleid van Rutte II, inclusief de toeslagenaffaire. Voor we het vergeten: dat wanbeleid zorgde ervoor dat de PvdA in 2017 een historische nederlaag leidde. Ik bedoel maar: deelname van de PvdA aan dat kabinet resulteerde uiteindelijk in slechts 9 kamerzetels voor de PvdA. Negen. Bijna zoveel als de ChristenUnie. Mijn God.

Maar goed, wij moeten dus allemaal vergeten dat Ploumen daar medeverantwoordelijk voor was. Zij moet zogenaamd de grote redder van de sociaal-democratie worden, of in ieder geval van onze officiële sociaal-democratische partij. Laat me niet lachen! Deze vrouw is niet alleen charismaloos, maar is ook politiek gezien niet te onderscheiden van Asscher. Zijn opstappen wordt daarmee een totaal nutteloze exercitie die écht alleen is gedaan om de bühne wat te geven.

Afijn, het goede nieuws? De kans dat de PvdA onder het ‘bezielende’ (hahah!) leiderschap van Ploumen een comeback maakt, is nihil. Da’s dan toch weer mooi!