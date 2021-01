Opengrenzen-deal over Moria-vluchtelingen onuitvoerbaar: slechts TWEE alleenstaande minderjarige migranten gevonden

Weten we het nog? Na de grote brand in het opvangkamp Moria wilde de linkse coalitie een helpende hand bieden: ons kabinet was bereid om 50 kansrijke asielzoekers jonger dan veertien jaar op te vangen. Echter zijn deze kinderen onvindbaar zo meldt staatssecretaris Broekers-Knol.

Omdat kansrijke jonge asielzoekers onvindbaar zijn neemt het kabinet nu andere asielzoekers op. Toch blijft het een raar verhaal, de media stonden vol over getroffen jonge kinderen… maar nu zijn ze ineens onvindbaar:

„Het is, alle inspanningen ten spijt, gebleken dat de alleenstaande minderjarige vreemdelingen tot en met 14 jaar en tevens afkomstig uit kansrijke landen nauwelijks beschikbaar zijn voor herplaatsing vanuit de Griekenland”

In totaal komen er twee alleenstaande kinderen naar Nederland toe. Twee hele kinderen. Mogelijk komt dit door het feit dat Broekers-Knol er een strenge selectie op nahield of omdat het dus om minder grote groepen kinderen gaat dan gedacht. De kinderen die in aanmerking konden komen moesten ook echt kans hebben op een permanente verblijfsvergunning in Nederland: Nu blijkt dat er dus maar twee stuks jongelui te vinden waren die daar daadwerkelijk aan voldeden..

Maar omdat de staatssecretaris zich al had voorbereid op de voorspelbare linkse verontwaardiging in de Kamer meldt ze meteen dat er wel andere migranten naar Nederland worden gehaald om alsnog te voldoen aan de gemaakte afspraak:

„Om alsnog recht te doen aan de wensen van uw Kamer is daarom met de Griekse autoriteiten afgesproken dat zij desgewenst een groter aandeel kwetsbare personen en kinderen in gezinsverband kunnen voordragen om het aantal plaatsen van het Nederlandse herplaatsingsaanbod verder in te vullen.”

We zien weer eens: er ontstaan rampen daar waar linkse emopolitiek en de keiharde realiteit elkaar ontmoeten. Er werd veel geroepen en geëist na de ramp in Moria ‒ met name dat ons kabinet er zogenaamd een inhumaan beleid op zou nahouden. Nu blijkt dat toch wel dat de staatssecretaris haar best heeft gedaan maar dat de doelgroep waar iedereen het over had toch een stuk kleiner was dan gedacht. Tijd dat alle “vang alle vluchtelingen hier op”-roepers wat zelfreflectie gaan plegen, dus? Nee joh! Die gasten zijn veel te druk met de horlepiep dansen, want de Nederlandse grenzen gaan weer een stukje verder open voor kansloze immigratie. En is dat niet prachtig?!?