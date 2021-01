OPHEF! Ongepaste omroep-BOA Paul de Leeuw onder vuur, einde subsidie-carrière lijkt in zicht!

Ophef. Paul de Leeuw. Dat zagen we natuurlijk he-le-maal niet aankomen, maar het vuur van de NPO-BOA lijkt inmiddels wel een beetje te zijn uitgedoofd. De man die Zwarte Piet bijvoorbeeld racistisch vind, heeft er allerminst moeite mee om anderen te beledigen. Daarbij lijkt het niet uit te maken of het over een Aziaat of een minderjarige jongen gaat.

De kritiek op NPO-fossiel Paul de Leeuw lijkt alsmaar toe te nemen. Als het de kale omroep-boeddha uitkomt is hij er als eerste bij om anderen de les te nemen, alleen vergeet hij daarbij soms ook om voor zichzelf in te staan. Het komt er op neer dat de publieke omroep nu eigenlijk moet ingrijpen om de kwade man tegen zichzelf in bescherming te nemen, maar ook vooral: Tegenover anderen.

Overal duikt er kritiek op over de rol van Paul de Leeuw als laagdunkende talkshowhost voor het programma OP1. Zo wordt De Leeuw verweten dat hij gasten niet laat uitpraten, slechte vervolgvragen stelt (omdat hij alleen maar met zichzelf bezig is) en met zijn eindeloze eigendunk alle commentaren zelf probeert toe te eigenen. Maar die missie is dus mislukt, want De Leeuw blijkt momenteel de grootste irritatiefactor binnen het hele publieke omroepbestel te zijn.

Gisteravond ging het dan ook echt mis met de misplaatste arrogantie van De Leeuw. Aan tafel legde viroloog Ab Osterhaus uit onder de indruk te zijn van het strenge coronabeleid van China: “Kijk, de strategie die in China is gebruikt, heeft gewerkt. Heel streng en keihard erin. Dit is een voorbeeld van hoe je dit aanpakt. Ik vind het geweldig. Ze krijgen een aantal gevallen binnen en gaan er gelijk bovenop en zorgen ervoor dat het gelijk onder controle komt. Dit is testen, testen, testen en dat hebben we in Europa niet gedaan”, aldus Osterhaus.

Wat is Paul de leeuw irritant, onbeleefd, onbeschoft zeg. Gasten niet laten uitpraten en "proberen" de grappigste te zijn 🤮🤮🤮🤮 #Op1 — Appie … (@Appie1970) January 22, 2021

De Leeuw kon het echter niet laten om hierop te reageren met een nichterige sneer tegenover Osterhaus: “Ja, maar het gaat hier ook over de mentaliteit van de Aziatische mensen. Die doen gelijk wat de baas zegt.”

Paul de Leeuw heeft met deze zoveelste domme opmerking daadwerkelijk zijn eigen linkerhand overspeelt. Waarom zou je agenderen tegen een Zwarte Piet (die je eerder nog graag op je schoot wilde hebben) maar ondertussen mag je als NPO-keizer wél doodleuk aan kleine kinderen zitten of Aziaten belachelijk maken, omdat die in jouw links-ideologische ogen minderwaardig zijn?

Zeg het maar Paul, maar de NPO kan niet anders dan reageren door de stekker uit je fluttalkshow te trekken.