Gestoorde Pakistaan die Wilders ‘naar de hel’ wilde sturen veroordeeld: ‘Ik dacht dat je in Europa alles kon zeggen!’………..

PVV-leider Geert Wilders was vandaag zelf aanwezig bij de rechtszaak tegen Junaid I. De rechtbank heeft de man veroordeeld tot een celstraf van tien jaar. Tijdens de rechtszaak kwam de I. met nog wel enkele bijzondere opmerkingen. Zo vond hij zijn doodsbedreiging vallen onder vrijheid van meningsuiting.

Geert Wilders zat vandaag op nog geen vijf meter afstand van de man die hem met de dood bedreigde.

Op weg naar de extra beveiligde rechtbank in Rotterdam om het hoger beroep bij te wonen van de Pakistaan die me wilde vermoorden. pic.twitter.com/j9riqBn1Il — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 28, 2021

In 2018 had Junaid I. een dreigvideo opgenomen in Den Haag. In de video vertelde hij dat ‘met Gods wil die hond naar de hel zou sturen’ in een verwijzing naar de PVV-politicus. Nadat hij de video op Facebook had gezet werd hij vrij snel opgepakt. Het OM eiste zes jaar tegen I. maar de rechtbank heeft hem veroordeeld tot een hogere straf van tien jaar:

“Uit het dossier blijkt dat de verdachte nog altijd het doel heeft om Wilders te vermoorden. Ten slotte verontrust het de rechtbank enorm dat de verdachte op de zitting verklaarde dat de strafzaak hem in Pakistan een positief imago heeft gegeven”

I. gaat hier nog wel tegen in beroep.

Junaid I.: ,,Ik had geen geld, sliep op straat, raakte geïrriteerd en maakte die video. Veel mensen gaven daar commentaar op. Ik hoopte dat ik er geld mee kon verdienen, zodat ik kon gaan demonstreren. Ik dacht dat je in Europa alles kon zeggen." — cyrilrosman (@cyrilrosman) January 28, 2021

Het is dan ook terecht dat de rechter hem een hogere straf heeft gegeven. Doodsbedreigingen hebben helemaal niks te maken met de vrijheid van meningsuiting. Bovendien heeft hij nog steeds als doel om Wilders te vermoorden, dus een hoge straf is meer dan gepast.