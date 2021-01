Paniek is NIET nodig: BioNTech/Pfizer-vaccin werkt óók tegen Britse coronamutatie

We horen nu al een paar weken dat we heel, ontzetttend, vreselijk bang moeten zijn voor ‘de Britse mutatie’ van het coronavirus. Die zou veel besmettelijker zijn (iets van 30 procent, hebben ze het over). En wie weet, misschien werken de vaccins er niet eens tegen! Nou, we kunnen wel ophouden met die paniek: uit laboratorisch onderzoek blijkt dat het inmiddels breed uitgerolde BioNTech/Pfizer-vaccin ook prima werkt tegen de ‘Britse mutatie.’

De Britse coronavariant heet B.1.1.7 en heeft “een hoog aantal mutaties.” Daardoor waren er mensen die vreesden dat de vaccins er niet tegen zouden werken ‒ of niet goed genoeg. Dat werd vervolgens weer gebruikt als excuus om een hele serie verzwarende coronamaatregelen te nemen, van lockdowns tot bezoekverboden en avondklokken.

Nou, goed nieuws. Volgens BioNTech is dat onzin. Ze hebben de Britse mutatie onderzocht, ze hebben hun vaccin erop getest en… alle nieuwe mutaties waren geneutraliseerd door antilichamen in het bloed van patiënten die eerder het vaccin hadden gekregen. De helft van die patiënten was overigens 55 jaar of ouder, dus het werkt zo voor iedereen.

Dus. Nou. Misschien dat de angstzaaierij over de mutatie nu dan kunnen ophouden? In plaats van hele speeches te houden over ‘de besmettelijkheid’ van het virus kunnen Rutte en De Jonge beter ervoor zorgen dat met name ouderen zo snel mogelijk worden ingeënt zodat ze op kunnen houden zich zorgen te maken over het oorspronkelijke virus en de Britse variant. Het is maar een ideetje, hoor!