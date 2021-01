Peiling Frankrijk: Marine Le Pen aan de leiding. Macron slechts gesteund door 23%

Hoewel de Nederlandse media en politici nog steeds lijken te denken dat Emmanuel Macron heel ferm in het Franse zadel zit duiden peilingen erop dat de waarheid veel genuanceerder is. Als er vandaag presidentsverkiezingen waren zou de eerste ronde namelijk gewonnen worden door Marine Le Pen, de leider van het Rassemblement National (tot ergens in 2018 heette die partij nog het Front National).

Volgend jaar mag Frankrijk weer naar de stembus om te stemmen over de volgende president. Wie wordt het? Mélenchon? Bertrand? Macron? Of Le Pen? Nou, zoals het er nu uitziet is het die laatste die in ieder geval de eerste ronde waarschijnlijk op haar naam mag schrijven:

France (presidential election, 1st round), Harris poll: Le Pen (RN-ID): 26%

Macron (LREM-RE): 23%

Bertrand (LR-EPP): 16%

Mélenchon (FI-LEFT): 10%

Jadot (EELV-G/EFA): 10%

… Scenario: Montebourg / Bertrand running Field work: 19-20 Jan.

Sample size: 976 pic.twitter.com/oTMDXQzwjd — Europe Elects (@EuropeElects) January 24, 2021

Als er vandaag verkiezingen waren zou maar liefst 26% van de Fransen in de eerste ronde direct op Le Pen stemmen. Dat is een behoorlijke stijging ten opzichte van de vorige verkiezingen die in 2017 gehouden werden: toen moest ze in de eerste ronde genoegen nemen met 21%. We hebben het dus over vijf procentpunt meer; een stijging die vrijwel zeker grotendeels veroorzaakt is doordat Le Pen de partijnaam veranderd heeft en ook op andere manieren heeft willen breken met het controversiële verleden van haar club.

Macron kreeg drie jaar geleden in de eerste ronde in 24%. Hij zou nu dus één procent mínder krijgen, wat buitengewoon opvallend is aangezien hij a) nog wel echt de favoriet is en b) een presidentsbonus zou moeten krijgen. De verkiezingen zullen plaatsvinden in april 2022. De kandidaten hebben dus nog wel de tijd om hun scores te verbeteren… of zelfs aanzienlijk te verslechteren.

