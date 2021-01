Peiling: vertrouwen in overheid enorme klap gekregen door toeslagenaffaire

Uit een nieuwe peiling van Kantar blijkt dat veel mensen het vertrouwen zijn verloren in ons bureaucratisch systeem en de overheid. Zowel linkse als rechtse kiezers verliezen het vertrouwen in de overheid als instituut. En dat is niet zo verwonderlijk als we kijken naar wat er allemaal mis is gegaan bij de toeslagenaffaire.

In de peiling van Kantar zien we hetzelfde wat we ook bij andere peilingen zien. De VVD verliest enkele zetels maar blijft vooralsnog op eenzame hoogte staan. Wat wel opvallend is is dat zowel linkse als rechtse kiezers het vertrouwen in de overheid kwijt zijn.

Opmerkelijk genoeg blijven Rutte en de VVD veelal buiten schot. Terwijl de VVD toch echt de afgelopen tien jaar aan het roer stond. Zij zijn, mede met de PvdA en CDA die ook jaren aan het roer hebben gestaan, verantwoordelijk voor het verlies in vertrouwen. Dat de VVD torenhoog blijft staan in de peilingen hebben ze wellicht te ‘danken’ aan de coronacrisis. Veel kiezers kiezen liever voor het bekende – dus nogmaals Rutte als premier – dan het onbekende.

Veel kiezers, of ze nu pro-Rutte zijn of niet, kiezen liever voor stabiliteit. Ook al raakt dit hun portemonnee hard. Uit de peiling blijkt wel dat VVD-stemmers enorm trouw zijn aan hun partij en het systeem. Velen blijven een groot vertrouwen koesteren in de overheid. Bij de VVD staan alle neuzen dezelfde kant op.

