Politie heeft al voorbereidingen getroffen voor avondklok, maar kabinet zoekt nog steun

Terwijl het kabinet nog hard op zoek is naar een oppositiepartij die de avondklok wél wil steunen (D66 doet niet mee), heeft de Nationale Politie al de nodige voorbereidingen getroffen. Zij houden er “ernstig rekening mee” dat er vanaf aanstaande donderdag 21 januari sprake zal zijn van “een verscherping van de coronamaatregelen”.

Zoals het er nu voorstaat lijkt de Nationale Politie er al vanuit te gaan dat er een avondklok komt. Zij zijn al druk bezig met het rond krijgen van de roosters en zien dat de avonddiensten niet meer van 13:30 tot 23:00 uur zijn, maar van 15:30 tot 01:00 uur.

Dat betekent dus dat in ieder geval de Nationale Politie, en mogelijk ook de coalitiepartijen VVD, CDA en ChristenUnie, er al vanuit lijken te gaan dat zij een meerderheid in de Tweede Kamer kunnen krijgen voor het voorstel van een avondklok. Op de steun van D66 hoeven ze niet te rekenen en de PVV al helemaal niet.

De vraag is dan welke partijen het aandurven om het kabinet hierin te steunen? Ik kan het me haast niet voorstellen dat een partij zich hieraan durft te branden terwijl er over twee maanden al verkiezingen zijn. Want dat de VVD en het CDA in de peilingen profiteren van de coronacrisis is nog tot daar aan toe. Maar welke partij haalt het nou in z’n hoofd om op de valreep nog even één van de zwaarst mogelijke maatregelen er door te drukken?! Dan lift je echt niet mee op die electorale win van de coronacrisis, hoor. Je wordt eerder aan het kruis genageld door alle andere partijen, en de kiezer, omdat jouw partij zo’n dictatoriale situatie in het leven heeft geroepen.