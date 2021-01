Psychopaat Sylvana Simons gebruikt toeslagenaffaire voor eigen gewin: ‘Institutioneel racisme!’

Er is in Nederland bijna niemand zo harteloos als Sylvana Simons. Deze vrouw kent geen schaamte. Ze misbruikt het lijden van ouders in de toeslagenaffaire probleems voor eigen gewin. Schaamteloos!

Op Twitter gaat Sylvana Simons weer helemaal los vanwege de toeslagenaffaire. Nu is iedereen het erover eens dat de manier waarop de Belastingdienst en de regering om zijn gegaan met deze affaire en met de betrokken gezinnen vreselijk is. Het kabinet moet weg, de dienst moet hervormd worden. Verantwoordelijke ambtenaren moeten vervolgd worden. Aanpakken die hap.

Maar, geloof het of niet, Sylvana gebruikt de affaire eerst en vooral voor eigen gewin en om haar zieke, anti-Nederlandse ideologie te verspreiden. Dit ongetwijfeld onder het motto van álle links-extremisten, waar in de wereld ze zich ook bevinden: never let a good crisis go to waste.

De pus van het institutioneel racisme stroomt uit de gapende wond van de #toeslagenaffaire. Heel goed. Laat niemand hier nog van weg kunnen kijken. En laten we dit niet langer accepteren. #SpreekJeUitBekenKleur https://t.co/hJOmFnXfoV — Sylvana Simons (@SylvanaBIJ1) January 1, 2021

En dan is dit er ook nog:

Ik ben het niet vergeten. Het geweld is daar niet gestopt.

Maar belangrijker: het heeft de ogen van velen geopend en ik ben blij dat steeds meer mensen het probleem van institutioneel racisme zien en er samen met @PolitiekBIJ1 tegen willen strijden. 🙏🏽✊🏽#SpreekJeUitBekenKleur https://t.co/xH92vqprwm — Sylvana Simons (@SylvanaBIJ1) January 2, 2021

Sylvana is gespeeld woest omdat Pieter Klein van RTL Nieuws beweert dat medewerkers van de Belastingdienst het in hun onderlinge berichten over “Turken” hadden (als ze naar mensen refereerden die geboren en getogen zijn in Nederland), een “nest Antillianen” en zelfs over “zwartjes.”

Weet je wat iedereen in de politieke en ambtelijke top al lang weet? Dat het niet alleen ging over ‘Turk’, als iemand Nederlands was geboren. Of over een ‘nest Antillianen’ #toeslagenaffaire In mails van de Belastingdienst ging het, over ‘zwartjes’. #zwartjes https://t.co/gSDPWyqlez — pieter klein (@pieterkleinrtl) January 1, 2021

Natuurlijk zijn dit soort termen volstrekt onacceptabel. Maar wat word je er toch moe van dat Sylvana dit meteen weer aangrijpt om haar stokpaardje van staart te halen: institutioneel racisme. Een paar Belastingdienst-dictators spreken op beledigende wijze over mensen en zie, Sylvana levert dat meteen als bewijs dat haar theorie over “institutioneel racisme” klopt, en dat Nederland dus tot op het bot een racistisch en moreel verdorven land is.

Kijk eens naar hoe blij ze erop sprong. Hoe verheugd ze was. Ze gebruikten “zwartjes” in hun emails! Ah ja, het was alsof kerst voor de tweede keer in één week gekomen was voor Sylvana. Zó blij was ze, en zo fanatiek twitterde ze erop los. Wat een vreselijk iets is voor de gewone Nederlander is voor Sylvana (stiekem) reden voor een feestje.

Wat een opportunist. En maar zeuren over zogenaamde ‘populisten’.