Publieke Omroepen bedelen om extra geld voor zogenaamde ‘onderzoeksjournalistiek’ en krijgen het nog ook!

Uit een mededeling van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek is gebleken dat meerdere publieke omroepen hebben gebedeld om geld. En met succes, want ze kregen het ook nog om zodoende hun ‘onderzoeksjournalistiek’ uit te breiden. We kunnen nu al niet wachten op een vervolg op de Sigrid Kaag-documentaire!

Er viel nogal wat te besteden bij de publieke omroepen, want het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stelde maar liefst 2,48 miljoen euro beschikbaar. Dat resulteerde volgens Elsevier in 26 gehonoreerde aanvragen. Behalve enkele regionale publieke omroepen die om geld vroegen, zaten daar ook een aantal schaamteloze landelijke omroepen tussen.

Toch lijkt de 2,48 miljoen euro -die vooral ten goede moet komen aan ‘onderzoeksjournalistiek’- slechts een druppel op de gloeiende plaat. Jaarlijks gaat er namelijk al bijna een miljard (!) euro naar het publieke omroepbestel. Een miljard aan publiekelijk geld voor een beetje radio en televisie, het is bijna weerzinwekkend.

Terecht stelt Elsevier dan ook dat je voor hetzelfde bedrag een volledig academisch ziekenhuis zou kunnen bekostigen. Misschien is dat een ideetje voor onze zorgminister Hugo de Jonge en Diederik Gommers? Het schijnt namelijk zo te zijn dat we de laatste tijd geregeld te maken hebben met een tekort aan ziekenhuisbedden terwijl we wel een overvloed aan publieke omroepen hebben.

Het is dan ook inderdaad schaamteloos dat de publieke omroepen geen genoegen nemen met bijna een miljard euro om hun programmatjes in elkaar te knutselen. Nee, alsnog kloppen ze dus gewoon aan bij het Stimuleringsfonds om voor nog meer geld te bedelen. Een ding weten we wel zeker: Het vervolg op de Sigrid Kaag documentaire zal vast vol zitten met Hollywood-achtige special effecten. Er is immers budget genoeg bij de publieke omroep.