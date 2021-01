Racist Biden trekt minderheden voor bij ‘wederopbouw’: ‘Zwarte, latino, Aziatische en inheemse ondernemers eerst!’

Joe Biden gaat over negen dagen beginnen aan zijn eerste presidentstermijn en die luidt hij in met compleet discriminerend beleid. Bij het ‘heropenen’ en het ‘herbouwen’ van het land na de lockdown, wil hij ondernemers gaan helpen er weer bovenop te komen. Prima, alleen legt hij een duidelijke prioriteit bij een bepaald soort ondernemer, gebaseerd op huidskleur en sekse.

In de Verenigde Staten hebben ze het ook niet makkelijk. Verschillende staten zitten in een lockdown en iedereen heeft last van de sociale en economische ontwrichting die het coronavirus met zich meebrengt. Logisch dus dat er een plan moet komen om iedereen er weer bovenop te helpen.

Joe Biden kiest er echter voor om een duidelijk onderscheid te maken tussen de getroffenen, kijk maar:

"Our priority will be Black, Latino, Asian, and Native American owned small businesses, women-owned businesses, and finally having equal access to resources needed to reopen and rebuild." — President-elect Biden pic.twitter.com/pIyDuhf5pH — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) January 10, 2021

Als je het als blanke Amerikaan dus moeilijk hebt dan is dat mooi zuur, want dan sta je dus achteraan in de rij. Biden wil eerst allerlei minderheden erbovenop helpen, want die zijn kennelijk extra hard getroffen en dat kun je blijkbaar gewoon aan hun huidskleur of geslacht aflezen.

Als Biden écht de zwaarst getroffen groepen eerst wil helpen, wat op zich best prima is, dan had hij dat ook gewoon kunnen zeggen. Nu gaat het blanke deel van de Amerikanen zich achtergesteld gaat voelen, want dat is ook precies wat Biden ze nu voorhoudt.

Je zult dus maar een blanke ondernemer zijn met een zaakje dat tijdens de BLM-demonstraties is leeggeroofd of in de hens is gezet. Zelf sta je dan achteraan in de rij voor overheidssteun, maar als er ondernemers tussen de vandalen zaten krijgen zij wél alle middelen aangereikt van de nieuwe president en zijn Democratische gevolg…