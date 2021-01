Reken maar op verlenging lockdown! Rutte ‘niet heel vrolijk’ over besmettingscijfers

Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over het eventueel verlengen van de lockdown, maar de kans zit er toch dik in dat het wel gaat gebeuren. Premier Rutte zegt namelijk ‘niet vrolijk te worden’ van de laatste besmettingscijfers.

Duitsland heeft al een verlenging aangekondigd en dat land staat er minder beroerd voor dan Nederland. Het Verenigd Koninkrijk en België zinspelen eveneens op een verlenging. Logisch dus dat de Tweede Kamer wil weten of Nederlanders ook rekening moeten houden met een voortzetting van deze zware maatregelen.

De besmettingscijfers in ons land zijn nog steeds ronduit beroerd en grootschalig vaccineren zit er de komende tijd ook nog niet in. Het enige logische om te doen is dus zorgen dat het niet nóg erger kan worden, wat een verlenging van de lockdown zou betekenen.

Rutte zou Rutte niet zijn als hij niet eerst een OMT-advies wil afwachten, maar toch tempert hij al de verwachtingen en zegt: “Ik ben niet heel hoopvol over wat er kan na 19 januari.”

Ga er dus maar gewoon vanuit dat de lockdown nog zeker een paar weken zal gaan worden verlengd. Er zit echt niets anders op dan wachten tot we voldoende vaccins hebben en met een beetje geluk wordt de lockdown dan weer (deels) opgeheven. Het hangt allemaal af van hoe snel de druk op de zorg weer af zal gaan nemen als het effect van die vaccins eenmaal merkbaar wordt. Ik ben alleen bang dat het voor die tijd nog heel veel erger zal gaan worden.